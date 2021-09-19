«Запах уюта и счастья»: сырный пирог по рецепту Яны Поплавской

Яна Поплавская, как и многие звезды, часто делится со своими фанатами в инстаграм рецептами приготовления самых разных блюд. На этот раз актриса решила рассказать, как испечь сырный пирог.

«Моя бабушка Фаня говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, это запах уюта, счастья и покоя, а для меня это еще запах детства! Когда вы приготовите этот пирог, вы будете поражены, как все просто!», — написала Поплавская.

Ингредиенты: слоеное тесто 400-500 г, сыр твердый 200 г, брынза или адыгейский сыр, козий или творог — по желанию — 300 г, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, мелкорубленная зелень.

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Способ приготовления: сыр натереть на терке, добавить два яйца. Перемешать, добавить мелкорубленной зелени и чеснок. Слоеное тесто уложить на противень, сформировать пирог с начинкой. Обязательно наколоть вилкой. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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