Альтернатива привычной шарлотке: яблочные оладьи по рецепту Дарьи Поверенновой

В этом году Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Пара много времени проводит вместе и путешествует. Только недавно они вернулись с Камчатки. Как заботливая жена, актриса радует своего любимого блюдами домашнего приготовления. На этот раз она решила рассказать своим подписчикам в инстаграм, как готовит яблочные оладьи.

«Пятница вечер — самое время подумать о том, чем вы побалуете своих любимых на завтрак в выходные», — написала Повереннова.

Ингредиенты: яблоки — 2 шт, овсянка — 80 г, молоко — 150 мл, яйцо — 1 шт, сахар — 40 г.

Способ приготовления: овсянку залить молоком комнатной температуры и оставить на пять минут. Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке. После того, как овсянка разбухла, добавить к ней яйцо и сахар. Тертые яблоки добавить к остальным ингредиентам, перемешать. Жарить на сковороде, смазанной маслом по три минуты с каждой стороны на среднем огне.

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