Наталия Антонова поделилась рецептом мини-панкейков

Артистка показала, как сделать оладушки без масла.

Исполнительница главной роли в фильме «Дыши со мной» — Наталия Антонова — разместила на личной странице в Instagram рецепт миниатюрных панкейков или американских блинчиков.

К слову, сама Антонова назвала их оладушками. Вот только растительное масло для жарки таких оладьев совсем не понадобится.

«Сегодня я быстренько приготовила к завтраку мини-панкейки (оладушки без масла). Жарила я их очень быстро на сухой сковороде с антипригарным покрытием», — отметила Антонова.

Актриса взяла два яйца, 70 граммов сахара, 125 миллилитров молока, 180 граммов муки, 10 граммов разрыхлителя и ванилин по вкусу.

Наталия взбила миксером на среднем режиме яйца, сахар, молоко и добавила муку. Прежде актриса посоветовала просеять ее. А далее Антонова взбила жидкое тесто на более быстрых оборотах миксера до однородной массы.

Напомним, ранее Наталия Антонова показала, как испечь торт «Наполеон». Артистка использовала в рецепте крем со вкусом пломбира. Такого эффекта знаменитости удалось добиться благодаря кукурузному крахмалу, молоку и сливочному маслу.

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