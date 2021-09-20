Чешую оставить: как приготовить речную форель без запаха болота по рецепту Бельковича

Ингредиенты:
- Форель речная целая охлажденная 700 г (405 р.)
- Мята 15 г (13 р.)
- Петрушка 15 г (7 р.)
- Лимон 1 шт. (17 р.)
- Болгарский перец красный 2 шт. (68 р.)
- Болгарский перец желтый 1 шт. (31 р.)
- Красный лук ср. 1 шт. (9 р.)
- Фета 50 г (20 р.)
- Оливковое масло 30 мл (28 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 4 порции = 598 р., 1 порция = 149 р.
Приготовление:
Форель чистим от костей и удаляем внутренности. Солим и перчим как снаружи, так и внутри.
Совет от шефа: «Чешуя защитит рыбу от пересыхания».
Листики петрушки и мяты помять руками.
Совет от шефа: «Ароматные травы уберут тинный запах и вкус рыбы».
Половину лимона режем на кусочки, смешиваем с зеленью и отправляем внутрь рыбы.
Смазываем бока форели оливковым маслом (20 мл) и перекладываем на решетку.
Уголь в мангале распределяем так, чтобы с одной стороны нагрев был больше.
Решетку с рыбой ставим на мангал, где меньше углей, чтобы она равномерно пропеклась в течение 20 минут, переворачивая каждые 5 минут.
Совет от шефа: «Чтобы проверить готовность форели, сделайте надрез в самой толстой части рыбы – на спинке, если сок прозрачный – рыбка готова».
Гарнир:
Перцы разрезаем пополам и убираем оттуда семечки. Промываем.
Перекладываем на решетку и обжариваем, пока они не станут мягкими.
Лук чистим и режем крупными кольцами. Затем отправляем на решетку к перцам.
Обжаренные перцы и лук перекладываем в миску, плотно накрываем фольгой, чтобы пропарились.
Снимаем шкурку у перца и нарезаем крупными кусочками, а каждое луковое колечко разрезаем пополам.
Овощи поливаем лимонным соком ½ шт., 10 мл оливкового масла, рвем фету кусочками, солим, перчим.
Форель аккуратно снимаем с решетки и разделываем.
Приятного аппетита!
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