Чешую оставить: как приготовить речную форель без запаха болота по рецепту Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 598 рублей.

Ингредиенты:

Форель речная целая охлажденная 700 г (405 р.)

Мята 15 г (13 р.)

Петрушка 15 г (7 р.)

Лимон 1 шт. (17 р.)

Болгарский перец красный 2 шт. (68 р.)

Болгарский перец желтый 1 шт. (31 р.)

Красный лук ср. 1 шт. (9 р.)

Фета 50 г (20 р.)

Оливковое масло 30 мл (28 р.)

Соль

Перец

Итого: 4 порции = 598 р., 1 порция = 149 р.

Приготовление:

Форель чистим от костей и удаляем внутренности. Солим и перчим как снаружи, так и внутри.

Совет от шефа: «Чешуя защитит рыбу от пересыхания».

Листики петрушки и мяты помять руками.

Совет от шефа: «Ароматные травы уберут тинный запах и вкус рыбы».

Половину лимона режем на кусочки, смешиваем с зеленью и отправляем внутрь рыбы.

Смазываем бока форели оливковым маслом (20 мл) и перекладываем на решетку.

Уголь в мангале распределяем так, чтобы с одной стороны нагрев был больше.

Решетку с рыбой ставим на мангал, где меньше углей, чтобы она равномерно пропеклась в течение 20 минут, переворачивая каждые 5 минут.

Совет от шефа: «Чтобы проверить готовность форели, сделайте надрез в самой толстой части рыбы – на спинке, если сок прозрачный – рыбка готова».

Гарнир:

Перцы разрезаем пополам и убираем оттуда семечки. Промываем.

Перекладываем на решетку и обжариваем, пока они не станут мягкими.

Лук чистим и режем крупными кольцами. Затем отправляем на решетку к перцам.

Обжаренные перцы и лук перекладываем в миску, плотно накрываем фольгой, чтобы пропарились.

Снимаем шкурку у перца и нарезаем крупными кусочками, а каждое луковое колечко разрезаем пополам.

Овощи поливаем лимонным соком ½ шт., 10 мл оливкового масла, рвем фету кусочками, солим, перчим.

Форель аккуратно снимаем с решетки и разделываем.

Приятного аппетита!

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