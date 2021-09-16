Теста нет! Оригинальная картофельная пицца с лесными грибами от Бельковича

Ингредиенты:
- картофель средний — 3 шт. (16 р.);
- яйцо — 1 шт. (9 р.);
- грибы сезонные лесные (белые, подосиновики, лисички, опята) — 300 г (0 р.) (собрали в лесу);
- лук репчатый средний — 1 шт. (2 р.);
- сметана 20 % — 2 ст. ложки (10 р.);
- моцарелла для пиццы — 50 г (39 р.);
- пармезан — 30 г (33 р.);
- тимьян свежий — 3 веточки (9 р.) («Ашан», 30 г = 90 р.);
- подсолнечное масло — 50 мл (5 р.) («Ашан», 1 л = 110 р.);
- соль;
- перец.
Итого: 8 кусочков картофельной пиццы с лесными грибами = 123 р., 1 кусочек = 15 р.
Приготовление:
Основа:
Основой пиццы будет не тесто, а картофель. Для этого чистим овощ и режем на средние кольца. Солим, перчим, добавляем 20 мл подсолнечного масла и 1 яйцо.
На противень стелим пергаментную бумагу, смазываем ее подсолнечным маслом и выкладываем картошку по кругу внахлест.
Отправляем запекаться на 10–12 минут при температуре 220–250 градусов.
Начинка:
Берем грибы, отрезаем у каждого нижнюю часть ножки, чистим. И нарезаем крупными кусочками.
Лук чистим и нарезаем полукольцами, затем обжариваем на растительном масле.
Добавляем к луку грибы и листики тимьяна. Солим и перчим по вкусу.
Картофельную основу смазываем 2 ст. ложками сметаны.
Моцареллу нарезаем мелким кубиком и посыпаем основу.
Выкладываем сверху грибы равномерным слоем и отправляем в духовку еще на 5 минут.
Готовую пиццу посыпаем натертым на мелкой терке пармезаном.
Приятного аппетита!
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