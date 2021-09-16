Теста нет! Оригинальная картофельная пицца с лесными грибами от Бельковича

На 8 кусочков картофельной пиццы у Александра Бельковича ушло 123 рубля.

Ингредиенты:

картофель средний — 3 шт. (16 р.);

яйцо — 1 шт. (9 р.);

грибы сезонные лесные (белые, подосиновики, лисички, опята) — 300 г (0 р.) (собрали в лесу);

лук репчатый средний — 1 шт. (2 р.);

сметана 20 % — 2 ст. ложки (10 р.);

моцарелла для пиццы — 50 г (39 р.);

пармезан — 30 г (33 р.);

тимьян свежий — 3 веточки (9 р.) («Ашан», 30 г = 90 р.);

подсолнечное масло — 50 мл (5 р.) («Ашан», 1 л = 110 р.);

соль;

перец.

Итого: 8 кусочков картофельной пиццы с лесными грибами = 123 р., 1 кусочек = 15 р.

Приготовление:

Основа:

Основой пиццы будет не тесто, а картофель. Для этого чистим овощ и режем на средние кольца. Солим, перчим, добавляем 20 мл подсолнечного масла и 1 яйцо.

На противень стелим пергаментную бумагу, смазываем ее подсолнечным маслом и выкладываем картошку по кругу внахлест.

Отправляем запекаться на 10–12 минут при температуре 220–250 градусов.

Начинка:

Берем грибы, отрезаем у каждого нижнюю часть ножки, чистим. И нарезаем крупными кусочками.

Лук чистим и нарезаем полукольцами, затем обжариваем на растительном масле.

Добавляем к луку грибы и листики тимьяна. Солим и перчим по вкусу.

Картофельную основу смазываем 2 ст. ложками сметаны.

Моцареллу нарезаем мелким кубиком и посыпаем основу.

Выкладываем сверху грибы равномерным слоем и отправляем в духовку еще на 5 минут.

Готовую пиццу посыпаем натертым на мелкой терке пармезаном.

Приятного аппетита!

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