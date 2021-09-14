«Удивительно вкусный и сочный»: Емельяненко раскрыл рецепт яблочного пирога, от которого сложно оторваться

При этом способ приготовления десерта очень простой.

В сезон яблок самое время порадовать себя и близких аппетитной шарлоткой. Тем более, что приготовить ее способом Василия Емельяненко очень просто, да и состав выпечки радует своей демократичностью.

«Дорогие друзья, сегодня предлагаю приготовить удивительно вкусный и сочный яблочный пирог. Пирог готовится настолько легко, что его смогут приготовить даже начинающие кулинары», — сказал известный телеповар на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef.

Чтобы десерт был максимально сочным и нежным, кулинар предложил сделать к нему вкусный ванильный соус.

Ингредиенты для пирога: мука — 160 г, сахар — 200 г, яйца — 4 шт., сахар ванильный — 20 г, соль — 5 г, сливочное масло — 20 г, манка — 20 г. Ингредиенты для соуса: молоко — 100 мл, желтки — 2 шт., сливки 33% — 100 мл, сахар — 30 г, сахар ванильный — 15 г, соль — 2 г.

В миску разбить яйца, насыпать обычный и ванильный сахар, добавить соль. Содержимое миски взбить миксером, добавить муку и продолжить взбивать до кремового состояния. Из яблок удалить сердцевину и нарезать на несколько частей. Положить в миску с тестом и перемешать. Сливочным маслом смазать форму для запекания, посыпать манкой, выложить тесто, поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Для приготовления соуса, в сотейник налить молоко, сливки, насыпать сахар, ванильный сахар и соль. Как только соус начнет закипать, отправить в сотейник 2 желтка, тщательно перемешать и снять сотейник с плиты. Поставить ненадолго в холодильник, чтобы он немного загустел. На дно тарелки налить соус, сверху выложить пирог.

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