Главное – маринад: как пожарить курицу на мангале по фирменному рецепту Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 468 рублей.

Ингредиенты:

курица целая — 1 шт., 1500 г (262 р.),

чеснок — 4 зубчика (4 р.),

аджика — 1 ч. ложка с горкой (3 р.),

хмели-сунели — 1 ч. ложка (2 р.),

апельсин средний — 1 шт. (18 р.),

сливочное масло —80 г (59 р.),

соль

Итого: 4 порции курицы с кукурузой = 468 р., 1 порция курицы с кукурузой = 117 р.

Приготовление:

Разрезаем пополам куриную грудку и отбиваем так, чтобы была плоской.

Маринад:

Измельчаем чеснок, отправляем в миску.

Добавляем 1 ч. ложку с горкой аджики и 1 ч. ложку хмели-сунели.

Апельсин разрезаем пополам. Первую часть режем кубиком. Второю — выдавливаем к чесноку. Перемешиваем.

Курицу натираем маринадом и оставляем на два часа.

Затем переложить маринованную курицу на решетку и обжариваем на мангале до румяной корочки с обеих сторон.

Совет от шефа: «Чтобы курица равномерно пропеклась и не подгорела, сначала ее надо обжарить с двух сторон, а затем готовить в фольге».

Когда курочка зарумянится, заворачиваем решетку со всех сторон в один слой фольги и отправляем на мангал еще на 15 минут. А затем еще раз обжигаем курицу на углях со всех сторон без фольги.

Приятного аппетита!

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