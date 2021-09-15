Главное – маринад: как пожарить курицу на мангале по фирменному рецепту Бельковича

Ингредиенты:
- курица целая — 1 шт., 1500 г (262 р.),
- чеснок — 4 зубчика (4 р.),
- аджика — 1 ч. ложка с горкой (3 р.),
- хмели-сунели — 1 ч. ложка (2 р.),
- апельсин средний — 1 шт. (18 р.),
- сливочное масло —80 г (59 р.),
- соль
Итого: 4 порции курицы с кукурузой = 468 р., 1 порция курицы с кукурузой = 117 р.
Приготовление:
Разрезаем пополам куриную грудку и отбиваем так, чтобы была плоской.
Маринад:
Измельчаем чеснок, отправляем в миску.
Добавляем 1 ч. ложку с горкой аджики и 1 ч. ложку хмели-сунели.
Апельсин разрезаем пополам. Первую часть режем кубиком. Второю — выдавливаем к чесноку. Перемешиваем.
Курицу натираем маринадом и оставляем на два часа.
Затем переложить маринованную курицу на решетку и обжариваем на мангале до румяной корочки с обеих сторон.
Совет от шефа: «Чтобы курица равномерно пропеклась и не подгорела, сначала ее надо обжарить с двух сторон, а затем готовить в фольге».
Когда курочка зарумянится, заворачиваем решетку со всех сторон в один слой фольги и отправляем на мангал еще на 15 минут. А затем еще раз обжигаем курицу на углях со всех сторон без фольги.
Приятного аппетита!
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