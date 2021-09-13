Вкуснятина из кабачка и куриной грудки: Емельяненко жарит и смазывает творожным сыром ингредиенты

Простая и быстрая закуска из молодого кабачка может порадовать и в будни, и украсить праздничный стол. Василий Емельяненко делает это вкусное блюдо быстро и просто. Свой рецепт известный телеповар обнародовал на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: цукини или кабачок, творожный сыр, куриная грудка, перец, соевый соус, паприка.

Запечь заранее куриную грудку. Обжарить кружочками ломтики кабачков. В сливочный сыр влить немного соевого соуса и сок от запекания грудки, размешать. Намазать состав на кусочки кабачков, сверху уложить ломтики куриной грудки. Поперчить, посыпать паприкой. По желанию украсить маринованным луком или зеленью. Готово!

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