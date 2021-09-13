Василию нравится: жена Басты показала, как готовит французский пирог с семгой

Жена рэпера Басты, Елена Пинская-Вакуленко поделилась с подписчиками своим рецептом «киш с семгой». 41-летняя женщина отметила, что блюдо готовится достаточно просто и отлично подходит как для перекуса, так и для полноценного обеда или ужина. Способ приготовления она сняла на видео.

«Киш — это такой французский пирог. В принципе, в нем могут быть абсолютно любые ингредиенты, — рассказала Елена. — Мои дети не очень хорошо едят рыбу, поэтому приходится прибегать к таким вот хитростям».

Ингредиенты:

200 граммов муки;

100 граммов сливочного масла;

50 мл холодной воды;

200-300 граммов семги (форель тоже подойдет);

один крупный помидор

100 граммов сметаны;

три яйца;

соль.

Для начала готовим песочное тесто (для ускорения процесса можно купить готовое в магазине). Масло рубим на кубики, добавляем муку, перемешиваем. Добавляем воду и еще раз перемешиваем, солим. Раскатываем тесто в тонкий пласт и укладываем в форму для выпечки с загнутыми краями. Делаем проколы вилкой в нескольких местах и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут — немного подрумяниться.

А в это время делаем начинку — режем семгу и помидор на мелкие кусочки, подсаливаем, — а затем заливку — взбиваем яйца со сметаной.

Когда песочное тесто немного подрумянилось, вынимаем его из духовки, выкладываем сверху начинку и заливаем. Отправляем пирог обратно в духовку на 30 минут, и готово!

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Один из подписчиков Елены спросил, нравится ли это блюдо ее звездному мужу. Пинская ответила, что да.

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