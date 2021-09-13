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Василию нравится: жена Басты показала, как готовит французский пирог с семгой

Елена Пинская-Вакуленко использует этот рецепт, чтобы накормить детей рыбой.

Василию нравится: жена Басты показала, как готовит французский пирог с семгой
Елена Пинская-Вакуленко. Фото: Global Look Press

Жена рэпера Басты, Елена Пинская-Вакуленко поделилась с подписчиками своим рецептом «киш с семгой». 41-летняя женщина отметила, что блюдо готовится достаточно просто и отлично подходит как для перекуса, так и для полноценного обеда или ужина. Способ приготовления она сняла на видео.

«Киш — это такой французский пирог. В принципе, в нем могут быть абсолютно любые ингредиенты, — рассказала Елена. — Мои дети не очень хорошо едят рыбу, поэтому приходится прибегать к таким вот хитростям».

Ингредиенты:

  • 200 граммов муки;
  • 100 граммов сливочного масла;
  • 50 мл холодной воды;
  • 200-300 граммов семги (форель тоже подойдет);
  • один крупный помидор
  • 100 граммов сметаны;
  • три яйца;
  • соль.

Для начала готовим песочное тесто (для ускорения процесса можно купить готовое в магазине). Масло рубим на кубики, добавляем муку, перемешиваем. Добавляем воду и еще раз перемешиваем, солим. Раскатываем тесто в тонкий пласт и укладываем в форму для выпечки с загнутыми краями. Делаем проколы вилкой в нескольких местах и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут — немного подрумяниться.

А в это время делаем начинку — режем семгу и помидор на мелкие кусочки, подсаливаем, — а затем заливку — взбиваем яйца со сметаной.

Когда песочное тесто немного подрумянилось, вынимаем его из духовки, выкладываем сверху начинку и заливаем. Отправляем пирог обратно в духовку на 30 минут, и готово!

Один из подписчиков Елены спросил, нравится ли это блюдо ее звездному мужу. Пинская ответила, что да.

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