Варим не как суп: Белькович показал, как необычно приготовить солянку по-грузински

Ингредиенты:
- Говядина (лопаточная часть на кости) 400 г (196 р.)
- Лук репчатый средний 2 шт. (5 р.)
- Чили перец зеленый 1 шт. (12 р.)
- Томатная паста 1 ст. ложка с горкой (7 р.)
- Помидоры средние 3 шт. (36 р.)
- Болгарский перец красный 1 шт. (38 р.)
- Корнишоны маринованные 10 шт. (42 р.)
- Грецкие орехи 20 г (24 р.)
- Чеснок 6 зубчиков (7 р.)
- Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
- Петрушка пучок 15 г (7 р.)
- Кинза пучок 10 г (9 р.)
- Хмели-сунели 1 ч. ложка (2 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Соль
Итого: 4 порции солянки по-грузински = 388 р., 1 большая порция = 97 р.
Приготовление:
Мясо говядины нарезаем крупными кусочками и обжариваем на растительном масле до румяной корочки.
Отправляем к мясу лук, перец чили и одну столовую ложку томатной пасты. Перемешиваем.
Помидоры нарезаем крупными кусками и добавляем к мясу. Далее вливаем к говядине 0,5 л воды и томим на огне 30 минут.
После добавляем болгарский перец, солим, перчим.
Маринованные корнишоны крупно нарезаем и отправляем к мясу с овощами. Добавляем 1 лавровый лист и накрываем крышкой.
Кинзу, петрушку и хмели-сунели забрасываем к мясу с овощами.
В ступке перемять очищенные зубчики чеснока и грецкие орехи, отправляем чесночно-ореховую массу в солянку и тщательно перемешиваем.
Приятного аппетита!
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