Варим не как суп: Белькович показал, как необычно приготовить солянку по-грузински

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 388 рублей.

Ингредиенты:

Говядина (лопаточная часть на кости) 400 г (196 р.)

Лук репчатый средний 2 шт. (5 р.)

Чили перец зеленый 1 шт. (12 р.)

Томатная паста 1 ст. ложка с горкой (7 р.)

Помидоры средние 3 шт. (36 р.)

Болгарский перец красный 1 шт. (38 р.)

Корнишоны маринованные 10 шт. (42 р.)

Грецкие орехи 20 г (24 р.)

Чеснок 6 зубчиков (7 р.)

Лавровый лист 1 шт. (1 р.)

Петрушка пучок 15 г (7 р.)

Кинза пучок 10 г (9 р.)

Хмели-сунели 1 ч. ложка (2 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)

Соль

Итого: 4 порции солянки по-грузински = 388 р., 1 большая порция = 97 р.

Приготовление:

Мясо говядины нарезаем крупными кусочками и обжариваем на растительном масле до румяной корочки.

Отправляем к мясу лук, перец чили и одну столовую ложку томатной пасты. Перемешиваем.

Помидоры нарезаем крупными кусками и добавляем к мясу. Далее вливаем к говядине 0,5 л воды и томим на огне 30 минут.

После добавляем болгарский перец, солим, перчим.

Маринованные корнишоны крупно нарезаем и отправляем к мясу с овощами. Добавляем 1 лавровый лист и накрываем крышкой.

Кинзу, петрушку и хмели-сунели забрасываем к мясу с овощами.

В ступке перемять очищенные зубчики чеснока и грецкие орехи, отправляем чесночно-ореховую массу в солянку и тщательно перемешиваем.

Приятного аппетита!

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