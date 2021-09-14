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Варим не как суп: Белькович показал, как необычно приготовить солянку по-грузински

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 388 рублей.

Варим не как суп: Белькович показал, как необычно приготовить солянку по-грузински
Фирменная солянка по-грузински. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Говядина (лопаточная часть на кости) 400 г (196 р.)
  • Лук репчатый средний 2 шт. (5 р.)
  • Чили перец зеленый 1 шт. (12 р.)
  • Томатная паста 1 ст. ложка с горкой (7 р.)
  • Помидоры средние 3 шт. (36 р.)
  • Болгарский перец красный 1 шт. (38 р.)  
  • Корнишоны маринованные 10 шт. (42 р.)
  • Грецкие орехи 20 г (24 р.)
  • Чеснок 6 зубчиков (7 р.)
  • Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
  • Петрушка пучок 15 г (7 р.)
  • Кинза пучок 10 г (9 р.)
  • Хмели-сунели 1 ч. ложка (2 р.)
  • Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
  • Соль

Итого: 4 порции солянки по-грузински = 388 р., 1 большая порция = 97 р.

Приготовление:

Мясо говядины нарезаем крупными кусочками и обжариваем на растительном масле до румяной корочки.

Фото: СТС

Отправляем к мясу лук, перец чили и одну столовую ложку томатной пасты. Перемешиваем.

Фото: СТС

Помидоры нарезаем крупными кусками и добавляем к мясу. Далее вливаем к говядине 0,5 л воды и томим на огне 30 минут.

Фото: СТС

После добавляем болгарский перец, солим, перчим.

Фото: СТС

Маринованные корнишоны крупно нарезаем и отправляем к мясу с овощами. Добавляем 1 лавровый лист и накрываем крышкой.

Кинзу, петрушку и хмели-сунели забрасываем к мясу с овощами.

Фото: СТС

В ступке перемять очищенные зубчики чеснока и грецкие орехи, отправляем чесночно-ореховую массу в солянку и тщательно перемешиваем.

Приятного аппетита!

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