Карниярык и другие вкусные блюда из турецкой кухни

На этих выходных давайте устроим турецкий марш.

Эзогелин чорбасы — суп из смеси круп

НАДО (на 4 порции): 200 г красной чечевицы · 2 ст. ложки с горкой булгура · 2 ст. ложки риса · 2 зубчика чеснока · 1 луковица · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 ст. ложка муки · 3 ст. ложки растительного масла, 40 г сливочного масла · 1 ст. ложка копченой паприки · 1 ст. ложка сухой мяты · соль · перец · 2 л воды.

ГОТОВИМ:

Луковицу мелко шинкуем, измельчаем чеснок, обжариваем в казане на сливочном масле до легкой золотистости. Добавляем промытую чечевицу, перемешиваем и обжариваем 3 минуты. Добавляем рис и булгур. Перемешиваем и жарим еще минуту. Добавляем 1,5 л свежевскипяченной воды или бульона, доводим до кипения и варим на медленном огне 20 минут. Пока варится суп, в сковороду наливаем растительное масло, добавляем муку и обжариваем до золотистости, постоянно помешивая. Добавляем томатную пасту и обжариваем пару минут. Тонкой струйкой добавляем оставшуюся воду, перемешиваем. Добавляем мяту и паприку. Перемешиваем и через пару минут выключаем огонь. Соединяем суп и заправку, солим-перчим, доводим до кипения и варим на тихом огне 5 минут. Подаем со свежим хлебом и зеленью.

Фаршированные мясом баклажаны или карниярык

НАДО (на 4 порции): Основа: 2 одинаковых баклажана · соль по вкусу · 500 говяжьего фарша · 1 луковица · 2 помидора · 1 ст. ложка томатной пасты · 2 зубчика чеснока · черный перец по вкусу · пучок петрушки · 2 ст. ложки сливочного масла · 4 свежих острых перца. Для соуса: 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка томатной пасты · 400 мл воды · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Баклажаны режем вдоль пополам, кладем в подсоленную воду срезом вниз, придавливаем грузом, чтобы не всплывали, и оставляем на полчаса. Фарш жарим на масле около 5 минут, добавляем мелко нашинкованный лук и жарим еще 5 минут. Помидоры режем ломтиками, 4 шт. откладываем для сервировки, остальное добавляем в фарш. Кладем томатную пасту, соль по вкусу и перец. Готовим 5 минут. Добавляем нарубленную петрушку и выключаем огонь. Баклажаны сушим бумажным полотенцем и жарим 3 — 4 минуты на разогретой сковороде маслом срезом вниз. Удаляем из баклажанов часть мякоти и выкладываем в освободившееся пространство фарш. Сверху кладем ломтик помидора и острый перец. Готовим соус: жарим натертый на терке лук, добавляем томатную пасту, чеснок, воду, соль-перец и доводим до кипения. В форму выливаем соус, выкладываем баклажаны и запекаем 20 минут при 190 °С.

Базлама — лепешки из дрожжевого теста с сыром и зеленью

НАДО (на 8 лепешек): 100 мл теплой воды · 7 г сухих дрожжей · 1 ст. ложка сахара · 200 мл теплого молока · 1ч. ложка соли · 500 г муки · пара веточек петрушки · 450 г рассольного сыра брынзы или сулугуни · 100 г сливочного масла для смазывания.

ГОТОВИМ:

В теплую воду добавляем сахар и дрожжи, перемешиваем, оставляем на 10 минут. В муке делаем углубление, добавляем соль, подошедшую опару и теплое молоко. Замешиваем мягкое тесто, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 40 минут. Подошедшее тесто делим на 8 шариков, накрываем их полотенцем и оставляем на 15 минут. Сыр натираем на терке. Шарики раскатываем в лепешки толщиной 5 мм. Кладем в середину порцию сыра, защепляем и раскатываем скалкой. Оставляем на 10 минут. Жарим на сухой сковороде без масла с двух сторон до золотистой корочки. Петрушку мелко рубим и кладем в растопленное сливочное масло, смазываем этой смесью базламу при помощи кисточки.

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