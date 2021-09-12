«Какой он сочный!»: как приготовить настоящий рататуй из кабачка, баклажана и картошки по Лазерсону

Простые ингредиенты в правильном сочетании превращаются в настоящий кулинарный шедевр во французском стиле.

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить рататуй из кабачка, баклажана и картошки. Этому способу его научил известный французский шеф-повар. Блюдо готовится из простых овощей, но выглядит очень красиво и на вкус замечательное, заверил кулинар.

Ингредиенты на соус: оливковое масло, лук, морковь, помидоры (очищенные) или из банки, сладкий перец запеченный, сухие травы, соль. На основу блюда: кабачок, баклажан, картофель, сладкий перец, лук, помидор, оливковое масло, травы.

Почистить сладкий перец от серединки, нарезать на крупные 2-3 куска и положить в духовку под гриль, чтобы обуглить и снять затем кожицу.

Морковь нарезать на мелкие кусочки. Крупный томат обдать кипятком, снять кожицу. Лук нарезать на произвольные кусочки.

Налить в сотейник оливковое масло, нагреть, бросить туда лук и морковь. Нарезать томат без кожицы, бросить туда же, когда лук и морковь зарумянятся, размешать, чуть посолить, добавить немного сахара. Бросить перец без кожицы. Все вместе потушить, затем разбить блендером, добавить прованские травы, получится ароматный соус для рататуя.

Вылить соус в жаропрочную форму. Нарезать на тонкие кружки кабачок, баклажан, помидор, лук-репку, картошку. Сладкий перец нарезать на крупные кубики. Разложить по соусу все кусочки овощей по спирали, чередуя их. Посолить, присыпать тимьяном, полить оливковым маслом.

Плиту включить на 170 градусов, поставить форму в духовку.

«Смотрите, какой он живой, сочный, хороший! Сейчас мне очень здорово! Такой вкус, как будто здесь есть мясо! Воспроизведите рататуй, и вы получите массу удовольствий!» — восхитился своим рататуем Илья Лазерсон.

Повар посоветовал не есть его сразу, а дать чуть настояться.

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