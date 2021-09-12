Легкий салат из кабачка: пропитанный маслом и соком лимона он отлично сочетается с огурцом и свеклой, уверен Емельяненко

В комбинации с мягкой фетой овощи получаются на вкус изысканными и необычными.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как он готовит салат из кабачка, огурца и запеченной свеклы. Закуска из столь простых ингредиентов обычно нравится всем и выглядит на столе, как ресторанное блюдо – изысканно и необычно. А все благодаря правильному сочетанию продуктов и красивой подаче.

Ингредиенты: молодой кабачок/цукини — 1 шт., свекла — 1 шт., огурец — 1 шт., небольшой кусочек брынзы или сыра фета, тимьян — 1 веточка, половинка лимона, масло растительное, перец и соль.

Уложить свеклу на фольгу, сверху бросить тимьян, посолить, полить немножко маслом, завернуть герметично. На 200 градусах запечь в духовке до готовности, обычно на это уходит около 30 минут.

Огурец и кабачок нарезать на тонкие ленты при помощи овощечистки. Затем нашинковать их ножом на узкую соломку. Остывшую очищенную свеклу нарезать так же.

Овощную соломку разложить по разным мискам, заправить небольшим количеством растительного масла, лимонным соком, посолить, поперчить, размешать по отдельности.

На тарелку поставить кулинарное кольцо, выложить в него слой огурцов, затем кабачка, далее свеклы. Аккуратно снять кольцо, сверху положить кусочки сыра, украсить перьями зеленого лука.

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