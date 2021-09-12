«Получились бомбические»: Кожевникова рассказала, как испечь сырные вафли

Мария Кожевникова – многодетная мама. Вместе с мужем-бизнесменом они воспитывают троих сыновей. Актриса любит побаловать домочадцев блюдами собственного приготовления, а рецептами делится с подписчиками. На этот раз звезда «Универа» приготовила сырные вафли.

«Сегодня не успела приготовить суп, и Ваня вызвался мне помочь, получились бомбические сырные вафли! Чему дети были очень сильно рады!», — написала Кожевникова.

Ингредиенты: 260 гр. муки, 400 мл. кефира (комнатной температуры), мягкий сыр 300 гр., 140 гр. сливочного масла (нагреть на водяной бане), 2 яйца, пучок зелени (зеленый лук, укроп, петрушка), 2 ч ложки сахара и треть чайной ложки соли, 2 ложки разрыхлителя.

Способ приготовления: нагреть сливочное масло на водяной бане, добавить сахар, соль, кефир, муку и разрыхлитель. Замесить тесто, добавить зелень и сыр. Все выложить в вафельницу. Запекать 8 минут до готовности.

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