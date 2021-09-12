«Это просто вау!»: Емельяненко берет остатки помидоров и делает изысканный суп без мяса

Этот томатный суп известный шеф-повар Василий Емельяненко сделал из помидоров, которые дозревали на подоконнике и по своим внешним данным не совсем подходили для салатов и красивых закусок. Думается, таких сейчас много у садоводов и огородников. Суп получается, по словам кулинара, очень вкусным, а жареный пармезан превращает его в настоящий деликатес.

«Если вы хотите этот суп приготовить с мясом, сделайте с мясом. Но сделайте его так, как я сказал. И вы поймете, что это просто вау!» — прокомментировал обнародованный рецепт Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: томаты, травы (шалфей, розмарин, тимьян), чеснок — 2-3 зубчика, соль, сахар, черный перец, твердый сыр (пармезан), свежий тимьян — 1 щепотка, хлопья чили, костромская соль.

Помидоры разрезать на две части, разложить по противню разрезом кверху на пергамент. Чуть посолить, посыпать травами, мелко нарезанным чесноком, небольшим количеством сахара, сбрызнуть растительным маслом. Противень с томатами отправить в духовку. Запекать около 15 минут при температуре 230 градусов.

Пока они готовятся, сделать сырные чипсы. На мелкой терке натереть сыр и как драники обжарить на сковороде.

После того как помидоры запеклись, убрать веточки тимьяна, шалфея и розмарина. У томатов удалить кожицу, переложить в кастрюлю. Поперчить, посолить, бросить щепотку тимьяна и измельченный чеснок. После закипания варить суп не более минуты.

Все пробить блендером до пюреобразного состояния. Разлить по тарелкам, сбрызнуть оливковым маслом, добавить для украшения костромскую соль и хлопья чили. Выложить сырные чипсы по краям тарелки.

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