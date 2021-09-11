«Ваня вызвался мне помочь»: Мария Кожевникова вместе с сыном приготовили сырные вафли

Актриса Мария Кожевникова разместила на личной странице в Instagram рецепт приготовления сырных вафель.

Исполнительница главной роли в фильме «Батальонъ» использовала для этого блюда специальную вафельницу. А жидкое тесто артистка сделала вместе с младшим сыном Иваном.

«Сегодня не успела приготовить суп, и Ваня вызвался мне помочь, получились бомбические сырные вафли! Чему дети были очень сильно рады! Хотите рецепт? Тогда поехали!», — подчеркнула Мария.

Кожевникова взяла 260 граммов муки, 400 миллилитров кефира (комнатной температуры), натертый мягкий сыр около 300 граммов, 140 граммов сливочного масла, два яйца, пучок зелени, две чайные ложки сахара и треть чайной ложки соли, а также две ложки разрыхлителя.

Актриса нагрела сливочное масло на водяной бане, а затем добавила к нему сахар, соль, кефир, муку и разрыхлитель. Мария замесила тесто, добавила зелень и сыр. Смесь выложила в вафельницу и готовила в течение восьми минут.

Напомним, ранее рецептом сладких вафель поделилась певица Юлия Ковальчук.

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