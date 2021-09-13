«Горячий уголь окунаем в суп»: фирменный рецепт ухи из петуха от Бельковича

Ингредиенты:
- Петух фермерский целый ощипанный 1,3 кг (481 р.)
- Караси свежие потрошеные и очищенные 5 шт. 1,5 кг (298 р.)
- Лук репчатый сред. 3 шт. (7 р.)
- Морковь сред. 3 шт. (8 р.)
- Картофель сред. 8 шт. (42 р.)
- Помидоры сред. 3 шт. (36 р.)
- Водка 50 мл (32 р.)
- Петрушка пучок 20 г (10 р.)
- Зеленый лук 30 г (21 р.)
- Укроп пучок 20 г (10 р.)
- Лавровый лист 2 шт. (1 р.)
- Вода 8 л
- Соль
Вам понадобится 15 л казан
Итого: 24 порции ухи из петуха = 946 р., 1 порция ухи из петуха = 39 р.
Приготовление:
Заранее ощипанного петуха промываем и отправляем в казан с 8 л воды. Добавляем 3 неочищенных луковицы и варим минимум 2 часа. Затем вытаскиваем готовую птицу и луковицы из казана. Даем мясу остыть, а затем разбираем его на небольшие кусочки.
Совет от шефа: «Луковицы нужны для более насыщенного бульона и цвета».
Совет от шефа: «Петуха можно заменить курицей».
Далее в бульон забрасываем крупно порезанную морковь.
Затем нарезанный средними кубиками картофель.
Забрасываем в суп пучок петрушки вместе с веточками.
Берем трех карасей, разрезаем на несколько частей, отправляем в суп.
У помидоров делаем надрезы крест-накрест и кидаем их в суп, через 30 секунд достаем и снимаем шкурку. Потом помидоры крупно режем и обратно в суп.
Солим, добавляем 2 лавровых листа и 50 мл водки.
Горячий уголь окунаем на несколько секунд в суп.
Совет от шефа: «Фишка – окунуть горячий уголь в суп, он придаст дополнительный аромат и вкус копчения».
Готовый суп снимаем с нагрева и накрываем крышкой, даем настояться.