«Горячий уголь окунаем в суп»: фирменный рецепт ухи из петуха от Бельковича

На 24 порции у Александра Бельковича ушло 946 рублей.

Ингредиенты:

Петух фермерский целый ощипанный 1,3 кг (481 р.)

Караси свежие потрошеные и очищенные 5 шт. 1,5 кг (298 р.)

Лук репчатый сред. 3 шт. (7 р.)

Морковь сред. 3 шт. (8 р.)

Картофель сред. 8 шт. (42 р.)

Помидоры сред. 3 шт. (36 р.)

Водка 50 мл (32 р.)

Петрушка пучок 20 г (10 р.)

Зеленый лук 30 г (21 р.)

Укроп пучок 20 г (10 р.)

Лавровый лист 2 шт. (1 р.)

Вода 8 л

Соль

Вам понадобится 15 л казан

Итого: 24 порции ухи из петуха = 946 р., 1 порция ухи из петуха = 39 р.

Приготовление:

Заранее ощипанного петуха промываем и отправляем в казан с 8 л воды. Добавляем 3 неочищенных луковицы и варим минимум 2 часа. Затем вытаскиваем готовую птицу и луковицы из казана. Даем мясу остыть, а затем разбираем его на небольшие кусочки.

Совет от шефа: «Луковицы нужны для более насыщенного бульона и цвета».

Совет от шефа: «Петуха можно заменить курицей».

Далее в бульон забрасываем крупно порезанную морковь.

Затем нарезанный средними кубиками картофель.

Забрасываем в суп пучок петрушки вместе с веточками.

Берем трех карасей, разрезаем на несколько частей, отправляем в суп.

У помидоров делаем надрезы крест-накрест и кидаем их в суп, через 30 секунд достаем и снимаем шкурку. Потом помидоры крупно режем и обратно в суп.

Солим, добавляем 2 лавровых листа и 50 мл водки.

Горячий уголь окунаем на несколько секунд в суп.

Совет от шефа: «Фишка – окунуть горячий уголь в суп, он придаст дополнительный аромат и вкус копчения».

Готовый суп снимаем с нагрева и накрываем крышкой, даем настояться.

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