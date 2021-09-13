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«Горячий уголь окунаем в суп»: фирменный рецепт ухи из петуха от Бельковича

На 24 порции у Александра Бельковича ушло 946 рублей.

«Горячий уголь окунаем в суп»: фирменный рецепт ухи из петуха от Бельковича
Фирменный рецепт ухи из петуха от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Петух фермерский целый ощипанный 1,3 кг (481 р.)
  • Караси свежие потрошеные и очищенные 5 шт. 1,5 кг (298 р.)
  • Лук репчатый сред. 3 шт. (7 р.)
  • Морковь сред. 3 шт. (8 р.)
  • Картофель сред. 8 шт. (42 р.)
  • Помидоры сред. 3 шт. (36 р.)
  • Водка 50 мл (32 р.)
  • Петрушка пучок 20 г (10 р.)
  • Зеленый лук 30 г (21 р.)
  • Укроп пучок 20 г (10 р.)
  • Лавровый лист 2 шт. (1 р.)
  • Вода 8 л
  • Соль

Вам понадобится 15 л казан

Итого: 24 порции ухи из петуха = 946 р., 1 порция ухи из петуха = 39 р.

Приготовление:

Заранее ощипанного петуха промываем и отправляем в казан с 8 л воды. Добавляем 3 неочищенных луковицы и варим минимум 2 часа. Затем вытаскиваем готовую птицу и луковицы из казана. Даем мясу остыть, а затем разбираем его на небольшие кусочки.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Луковицы нужны для более насыщенного бульона и цвета».

Совет от шефа: «Петуха можно заменить курицей».

Далее в бульон забрасываем крупно порезанную морковь.

Фото: СТС

Затем нарезанный средними кубиками картофель.

Забрасываем в суп пучок петрушки вместе с веточками.

Фото: СТС

Берем трех карасей, разрезаем на несколько частей, отправляем в суп.

Фото: СТС

У помидоров делаем надрезы крест-накрест и кидаем их в суп, через 30 секунд достаем и снимаем шкурку. Потом помидоры крупно режем и обратно в суп.

Фото: СТС

Солим, добавляем 2 лавровых листа и 50 мл водки.

Горячий уголь окунаем на несколько секунд в суп.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Фишка – окунуть горячий уголь в суп, он придаст дополнительный аромат и вкус копчения».

Готовый суп снимаем с нагрева и накрываем крышкой, даем настояться.

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