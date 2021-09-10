«Будете облизывать тарелку, гарантирую!»: как Лазерсон готовит из кабачка, баклажана и перца рататуй

Шеф-повара научили делать это блюдо без запекания в духовке в Провансе.

Известный телеповар Илья Лазерсон на своем кулинарном YouTube-шоу «Зона Лазерсона» решил поделиться рецептом рататуя из баклажана, кабачка и перца, которому его научили во Франции в Провансе, на родине этого блюда.

Этот рататуй не запекается в духовке, а обжаривается на сковороде, причем все компоненты отдельно.

«Советую приготовить это блюдо всем. Есть его можно и как гарнир, и как основное блюдо. Будете облизывать тарелку, это я гарантирую!» — сказал шеф.

Ингредиенты: оливковое масло, баклажан, кабачок, перец болгарский, лук репчатый, тимьян (у Лазерсона был сухой), чеснок, резанные томаты, соус сладкий чили (не обязательно), соль.

Баклажаны нарезать на маленькие кубики, присолить и оставить в миске на некоторое время.

Сладкий перец нарезать на соизмеримые квадраты. Обжарить на оливковом масле около минуты, приправить измельченным чесноком, тимьяном, размешать, отправить на сито.

Кабачок тоже порезать на такие же кубики, быстро обжарить на сковороде с оливковым маслом, посолить, добавить измельченный чеснок, тимьян, размешать, отбросить на сито.

Обжарить таким же образом лук, приправить тем же, отбросить на сито.

Отжать баклажан руками от сока. Обжарить и приправить его точно так же, но подвергать тепловой обработке чуть дольше других компонентов. Солить его уже не надо. Отбросить на сито.

Выложить все овощи в сковороду, добавить томаты в собственном соку или томатную пасту, или нарезанный свежий томат. Можно добавить сладкого соуса чили. Размешать и все вместе прогреть на плите. Готово! Такое блюдо долго может храниться в контейнере в холодильнике.

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