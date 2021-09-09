Глюкоза приготовила безалкогольный коктейль «Пина колада»

Исполнительница не только поет о напитке, но и может угостить им.

Певица Глюкоза разместила на личной странице в Instagram рецепт сладкой и сочной «Пина колады». Знаменитость пообещала, что коктейль поможет хоть немного продлить жаркое лето.

Артистка недавно выпустила композицию, в которой поет о коктейле с тропическим вкусом. Никто не подозревал, что Глюкоза может приготовить «Пина коладу».

«Мой секретный рецепт коктейля «Пина колада». Такой же яркий, сочный, насыщенный и невероятно заряжающих энергией, как моя новая песня.⁣⁣ Идеален для тех, кто хочет еще немного продлить лето», — отметила Глюкоза.

Исполнительница взяла 150 граммов свежего ананаса, нарезала его ломтиками и закинула в блендер. Туда же налила 150 миллилитров кокосового молока и 170 миллилитров ананасового сока. А в качестве секретного ингридиента Глюкоза использовала манго. Артиста взяла 80 граммов сочного фрукта.

После того, как Глюкоза все перемешала. Она добавила лед к напитку и взболтала его в шейкере. После налила в бокал и украсила фруктами.

Напомним, ранее Глюкоза рассказала о старшей дочери Лидии. Певица призналась, что 14-летняя девушка не перестает экспериментировать со своей внешностью. Дочь Чистяковой-Ионовой уже попробовала красить волосы в красный и сама себе прокола пирсинг.

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