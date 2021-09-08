Баклажан с куриной грудкой: вкуснятина, которую Емельяненко готовит с имбирем и чесночком

Блюдо состоит из двух ингредиентов, остальные – вспомогательные, для усиления вкуса.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» автор проекта Василий Емельяненко рассказал, как он готовит ароматную куриную грудку с баклажаном. Она получается пряной и аппетитной. В блюде используются всего два ингредиента, не трудно догадаться, что это мясо птицы и овощ, остальные составляющие — лишь для усиления вкуса.

«Блюдо готовится очень просто, не требует особых навыков и кулинарных умений. Сочетание вкусно замаринованной куриной грудки, баклажанов, имбиря, чеснока и пикантного перца делает это блюдо потрясающе вкусным», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: куриная грудка — 1 шт., баклажан — 2 шт., корень имбиря — небольшой кусочек, чеснок — 2 зубчика, соевый соус, дробленный черный перец, куркума, чеснок сушеный, паприка, острый соус, растительное масло, сахар, соль, острый перец — по вкусу, петрушка — маленький пучок.

Куриную грудку нарезать вдоль на длинные кусочки, сложить в миску, полить небольшим количеством соевого соуса, посыпать по вкусу дробленным черным перцем, куркумой. Добавить пару щепоток сушеного чеснока, чуть паприки, острого соуса и растительного масла. Все перемешать.

Баклажаны очистить от кожицы, нарезать на такие же кусочки, что и курица, посолить. Обжарить со всех сторон на сковородке с маслом. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло масло. Мелко нарезать корень имбиря и несколько зубчиков чеснока.

Куриную грудку тоже обжарить в масле. Снизить огонь, положить в сковородку порезанные имбирь, чеснок, выдавить из дольки лимона сок. В сковороду к куриной грудке выложить баклажаны, добавить немного соевого соуса, пару щепоток сахара, размешать, выключить плиту.

Мелко нарезать петрушку, острый перец, бросить в сковороду с курицей и баклажанами. Размешать и подать к столу.

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