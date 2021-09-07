Быстрая закуска из баклажана: колбасу можно положить кусочком, но лучше взбить в блендере, заверил Емельяненко

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как из обычного баклажана и докторской колбасы сделать весьма необычную закуску. Делается она очень быстро, на столе выглядит празднично и необычно. А ее вкус способен удивить многих.

Известный телеповар посоветовал не торопиться с выводами и убедиться в том, что это блюдо — настоящая вкуснятина лично.

Ингредиенты: вареная колбаса — 300 г, баклажаны, лук обжаренный, сливки 33% — 150 мл, грецкие орехи, зелень.

Обжарить на сковороде в масле половину луковицы до золотистого цвета. В чашу блендера отправить нарезанную вареную колбасу, обжаренный лук и сливки. Пробить до однородной массы и разложить получившийся мусс на обжаренные кружочки баклажана. Сверху посыпать мелко нарезанными грецкими орехами, украсить зеленью. Готово!

Телеповар заметил, что колбасу можно разложить по баклажанам и целиком кусочками, но все-таки в муссе она становится необычной.

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