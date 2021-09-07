«Вкусовые сосочки в восторге!»: как Поплавская готовит быструю баклажанную икру с виноградом

Ягод в блюдо актриса кладет совсем немного, овощи запекает, а потом разбивает блендером.

Яна Поплавская поделилась в личном блоге рецептом быстрой баклажанной икры. Она не режет овощи, а запекает их в духовке, потом измельчает в чаше блендера. А еще звезда добавляет в состав немного винограда.

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Звезда кладет на противень крупные кусочки баклажанов, томатов, репчатого лука, целиком болгарские перцы, немного винограда и чеснок. Визуально количество и размер кусков можно оценить на фото, которое Поплавская показала в Instagram.

Поставить противень в духовку на 180 градусах, запекать 20 минут. Переложить в чашу блендера и быстро взбить (буквально 2-3 секунды), чтобы икра не превратилась в пюре, а измельчилась на маленькие кусочки. Можно овощи также порубить ножом. Выжать 2-3 зубчика чеснока, посолить, поперчить, добавить по вкусу зелень. Поплавская кладет кинзу.

Яна рекомендует поджарить хлебушек, положить на него «замазку» (паста по ее рецепту) и сверху эту икру. По мнению актрисы, так закуска особенно вкусна.

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