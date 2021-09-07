Найдите вкуснее: сыр в запеканке от Емельяненко так аппетитно растекается по баклажанам и фаршу, что устоять невозможно

Овощи шеф-повар предварительно обжаривает, и они получаются мягкими и сочными.

В сезон баклажанов Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко» предложил аппетитный рецепт запеканки с сыром и фаршем. Она получается очень сочной и нежной.

«Семья в восторге от сырной запеканки с баклажанами и фаршем. Блюдо получается настолько вкусным, что с уверенностью могу сказать: это будет самая вкусная запеканка из всех, что вы ели», — сказал Василий.

Ингредиенты: фарш свино-говяжий — 1200 г, баклажаны — 8 шт., сыр, лук — 1 шт., стебель сельдерея — небольшой кусочек, чеснок — 4 зубчика, растительное масло, сливочное масло — небольшой кусочек, перец — 1 ч. ложка, паприка — 1 ч. ложка, приправа для фарша — 2 ст. ложки, соль — по вкусу, соус чили — 1 ст. ложка, лавровый лист — 1 шт., копченый перец, мука — 2 ст. ложки.

Баклажаны очистить от шкуры, отрезать хвостики, нарезать на тонкие пластинки. На разогретую сковороду налить немного растительного масла и слегка обжарить баклажаны с двух сторон.

На той же сковороде, добавив немного растительного и сливочного масел, обжарить мелко нарезанные лук и стебель сельдерея. Следом в сковороду отправить фарш и перемешать. Добавить по вкусу перец, паприку, соль, приправу для фарша, чили-соус, лавровый лист. Содержимое сковороды тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Добавить две столовые ложки муки и обжарить 10 минут. Если в фарше много жидкости — убрать лишнее, фарш должен быть сухим.

В обжаренный фарш положить измельченный чеснок, чуть копченого перца, перемешать. Дно формы для запекания закрыть баклажанами, сверху выложить фарш. Фарш накрыть сыром, сверху на сыр выложить еще слой фарша. На терке натереть сыр и обильно посыпать сверху фарш. Форму для запекания отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

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