«Идеальное тесто»: как приготовить сочные и хрустящие чебуреки, как в чебуречной, рассказал Емельяненко

Спиртосодержащий продукт, который входит в состав блюда, сделает свое дело.

Шеф-повар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» научил делать «идеальное тесто для чебуреков, как в чебуречной». Выпечка получается сочной и хрустящей, а все благодаря тому, что в его составе есть немного водки. Но не стоит беспокоиться, спирт из теста выпарится в процессе тепловой обработки.

«Готовится блюдо просто и результат вас приятно удивит, ведь вкуснее этих воздушных и румяных чебуреков вы вряд ли раньше ели», — сказал телеповар.

Ингредиенты для теста: мука — 500 г, вода — 250 мл, соль — 5 г, масло растительное — 30 мл, водка — 35 мл.

Ингредиенты для начинки: фарш бараний — 300 г, лук — 120 г, соль – 0,5 ч. ложки, перец — 1 ч. ложка, масло растительное.

В миску с мукой добавить соль, растительное масло, воду, водку и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть примерно 60 минут. В миску с фаршем налить 30 мл воды, добавить мелко нарезанный лук, соль и перец. Отрезать от отдохнувшего теста кусочек, весом примерно в 100 граммов. Раскатать в тонкий лист, в середину положить начинку и соединить края. Чтобы чебуреки получились красивыми, отрезать кривые края.

Пожарить в кипящем растительном масле до образования хрустящей румяной корочки.

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