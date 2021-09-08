Запеченная курица с необычной начинкой от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Курица целая 1 шт. 1700 г (297 р.)
- Картофель мелкий молодой 750 г (23 р.)
- Сливочное масло 200 г (148 р.)
- Чеснок 13 зубчиков (14 р.)
- Петрушка пучок 15 г (7 р.)
- Укроп пучок 15 г (7 р.)
- Кинза пучок 15 г (13 р.)
- Прованские травы сухие 1 ч. ложка (2 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 5 порций = 511 р., 1 порция = 102 р.
Приготовление:
Чеснок чистим, мелко рубим и отправляем в салатницу. Туда же добавляем мелко порубленную зелень: петрушку, укроп и кинзу.
Отправляем в миску также прованские травы и заранее размягченное сливочное масло. Тщательно перемешиваем до однородной массы.
Начинка готова. Берем курицу. Солим и перчим внутри и снаружи.
На грудке делаем небольшие надрезы – кармашки, отодвигаем кожу от грудки, засовываем в отверстия небольшое количество сливочного масла с зеленью и распределяем равномерно под кожей.
Часть нашей заправки отправляем внутрь курицы, оставшейся смесью обмазываем ее снаружи.
Вставляем крылышки в отверстия. Делаем сквозную небольшую дырку на одной ножке и вставляем в нее вторую ножку.
Перекладываем курицу на противень, рядом распределяем мытый неочищенный картофель.
Запекаем в духовке при температуре 205 градусов духовку 1 час.
Приятного аппетита!