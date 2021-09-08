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Запеченная курица с необычной начинкой от главного шеф-повара СТС

На пять порций у Александра Бельковича ушло 511 рублей.

Запеченная курица с необычной начинкой от главного шеф-повара СТС
Запеченная курица со свежими травами от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Курица целая 1 шт. 1700 г (297 р.)
  • Картофель мелкий молодой 750 г (23 р.)
  • Сливочное масло 200 г (148 р.)
  • Чеснок 13 зубчиков (14 р.)
  • Петрушка пучок 15 г (7 р.)
  • Укроп пучок 15 г (7 р.)
  • Кинза пучок 15 г (13 р.)
  • Прованские травы сухие 1 ч. ложка (2 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 5 порций = 511 р., 1 порция = 102 р.

Приготовление:

Чеснок чистим, мелко рубим и отправляем в салатницу. Туда же добавляем мелко порубленную зелень: петрушку, укроп и кинзу.

Фото: СТС

Отправляем в миску также прованские травы и заранее размягченное сливочное масло. Тщательно перемешиваем до однородной массы.

Фото: СТС

Начинка готова. Берем курицу. Солим и перчим внутри и снаружи.

На грудке делаем небольшие надрезы – кармашки, отодвигаем кожу от грудки, засовываем в отверстия небольшое количество сливочного масла с зеленью и распределяем равномерно под кожей.

Фото: СТС

Часть нашей заправки отправляем внутрь курицы, оставшейся смесью обмазываем ее снаружи.

Фото: СТС

Вставляем крылышки в отверстия. Делаем сквозную небольшую дырку на одной ножке и вставляем в нее вторую ножку.

Фото: СТС

Перекладываем курицу на противень, рядом распределяем мытый неочищенный картофель.

Фото: СТС

Запекаем в духовке при температуре 205 градусов духовку 1 час.

Приятного аппетита!

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