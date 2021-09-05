Эти баклажаны хрустят, а потом тают во рту: Ивлев раскрыл рецепт вкусного и простого овощного салата

Константин Ивлев на авторском YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как приготовить паназиатский салат с хрустящими баклажанами. Сделал он это по многочисленным просьбам поклонников, которые были просто влюблены в эту закуску, но не знали, как сделать ее самостоятельно.

«Сегодня я раскрою секрет этого удивительно простого, но нереально вкусного салата!» — сказал шеф.

Ингредиенты: баклажаны – 200 г, кукурузный крахмал – 60 г, помидор – 80 г, кинза – 10 г, соус сладкий чили – 30 мл, сок лайма – 20 мл, кунжутное масло – 15 мл, зеленый лук – 5 г, арахис жареный – 50 г, соль — по вкусу.

Константин Ивлев посоветовал использовать французское или китайское кунжутное масло, поскольку оно ароматнее отечественного. Смешать его с соусом чили, соком лайма, измельченным луком. Получается ароматная заправка.

Баклажаны почистить, нарезать на кубики. Обвалять в кукурузном крахмале, обжарить в большом количестве раскаленного масла до готовности, они должны быть хрустящими снаружи и мягкими внутри. Выложить на салфетку, чуть посолить.

Нарезать томаты, кинзу, измельчить арахис, переложить в миску с баклажанами, залить заправкой. Размешать двумя ложками снизу вверх, не нажимая на кусочки баклажанов. Готово!

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