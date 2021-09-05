«Вкуснее не ели!»: как готовит сочные лодочки из кабачков с томато-куринной начинкой Емельяненко

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef обнародовал рецепт простых лодочек из кабачков.

«Вкуснее этих кабачков вы точно не ели!» — похвалил он свое блюдо.

Ингредиенты: кабачки — 2 шт., лук — 1 шт., зеленый лук — 1 шт., куриное мясо — 350 г, томаты — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, сметана — 2 ст. ложки, сыр — 150-200 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу, растительное масло, зелень.

Кабачки разрезать вдоль на две части и удалить семенную часть. На небольшие кусочки нарезать куриное мясо. Нарубить чеснок, лук, и томаты. Кабачки выложить на противень и пару минут запекать в духовке. На растительном масле обжарить куриное мясо, лук и томаты. По вкусу посолить, поперчить.

В сковороду добавить натертый сыр, сметану, перемешать. Начинку выложить на кабачки, сверху добавить натертый сыр. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов. Готовые лодочки украсить зеленью.

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