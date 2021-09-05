Как использовать глиттер в макияже
Видео
Новый сезон шоу «Голос. 60+»: 96-летний участник и новые наставники
Видео

«Вкуснее не ели!»: как готовит сочные лодочки из кабачков с томато-куринной начинкой Емельяненко

Сверху шеф-повар делает аппетитную сырную корочку.

«Вкуснее не ели!»: как готовит сочные лодочки из кабачков с томато-куринной начинкой Емельяненко
Василий Емельяненко. Кадр из YouTube-шоу Gadget Chef

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef обнародовал рецепт простых лодочек из кабачков.

«Вкуснее этих кабачков вы точно не ели!» — похвалил он свое блюдо.

Ингредиенты: кабачки — 2 шт., лук — 1 шт., зеленый лук — 1 шт., куриное мясо — 350 г, томаты — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, сметана — 2 ст. ложки, сыр — 150-200 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу, растительное масло, зелень.

Кабачки разрезать вдоль на две части и удалить семенную часть. На небольшие кусочки нарезать куриное мясо. Нарубить чеснок, лук, и томаты. Кабачки выложить на противень и пару минут запекать в духовке. На растительном масле обжарить куриное мясо, лук и томаты. По вкусу посолить, поперчить.

В сковороду добавить натертый сыр, сметану, перемешать. Начинку выложить на кабачки, сверху добавить натертый сыр. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов. Готовые лодочки украсить зеленью.

Смотрите также

Тэги

Василий Емельяненковкусные рецептыкабачкирецепты из кабачков