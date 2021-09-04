Анна Заворотнюк приготовила фетучини с грибами по-домашнему

В одной из последних Stories личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк — Анны — появился рецепт сливочной пасты с грибами. Знаменитость призналась, что часто готовит ее вместе с семьей.

Заворотнюк взяла 115 граммов сливочного масла, два зубчика чеснока, 450 граммов шампиньонов и столько же фетучини. Также Анне понадобились 240 граммов сливок высокой жирности, 50 граммов пармезана, 230 миллилитров воды, чайная ложка соли, молотый перец и петрушка для украшения.

Заворотнюк промыла и нарезала шампиньоны. Переложила их в большую сковороду вместе с чесноком и двумя столовыми ложками масла. Анна готовила 10-15 минут, пока грибы не стали мягкими и не приобрели золотистый оттенок.

«Добавьте сливки и остатки сливочного масла. Потушите на низком огне», — отметила модель.

Заворотнюк перешла к макаронам. После того, как Анна отварила фетучини, она слила воду из кастрюли и добавила макароны к грибам. Затем перемешала и натерла пармезан сверху. Также она влила к макаронам стакан воды, приправила солью и перцем. Далее просто украсила петрушкой.

«Наслаждайтесь», — добавила Анна.

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