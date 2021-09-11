Шашлычки и другие необычные блюда из арбуза

Шашлычки из халуми и арбуза
Красивое завершение пикника или домашнего праздника.
НАДО (на 8 порций): 500 г сыра халуми · 400 г арбуза · 50 мл оливкового масла · 1 ч. ложка чесночного порошка · 1 ч. ложка хлопьев чили · бамбуковые шпажки.
ГОТОВИМ:
- Сыр и арбуз режем кубиками со стороной 2 см. Семечки удаляем.
- Сыр заливаем кипятком на 10 минут, чтобы он стал мягким. Затем воду сливаем, посыпаем чесночным порошком и чили, добавляем масло и перемешиваем. Оставляем на 10 минут, чтобы сыр пропитался.
- Нанизываем арбуз и сыр на шпажки и обжариваем по минуте с каждой стороны на гриле или сковороде.
Вариант соуса: смешиваем 90 г тамариндовой пасты, 50 г жидкого меда, 2 ст. ложки воды, 1/2 ч. ложки корицы и 1 мелко нарезанную луковицу.
Необычный десерт можно употреблять сам по себе или использовать как сироп для приготовления выпечки и тортов.
Арбузный мед нардек
НАДО: 15 — 20 кг очень спелых арбузов · чистая марля.
ГОТОВИМ:
- Арбузы тщательно моем, сушим бумажным полотенцем.
- Столовой ложкой вынимаем всю мякоть и кладем ее в таз.
- Толкушкой для картошки измельчаем мякоть.
- Пропускаем мякоть через сито для удаления семечек.
- Отжимаем мякоть через двойную марлю в кастрюлю с толстым дном. Мякоть выбрасываем.
- Кастрюлю с арбузным соком ставим на плиту, доводим до кипения и удаляем пену шумовкой. Варим 2 минуты и даем полностью остыть.
- Еще раз процеживаем сок через марлю и снова ставим кастрюлю на плиту. Варим на тихом огне до уваривания сока 3 — 6 часов (в зависимости от сочности арбуза), время от времени помешивая. Лишняя влага испарится, содержимое кастрюли уменьшится примерно в 5 раз. Готовый мед светло-коричневый, а капля на тарелке не растекается моментально. Для консервирования на зиму арбузный мед разливаем в простерилизованные банки.
Салат из арбуза, огурцов и феты
НАДО (на 4 порции): 1 кг арбуза · 3 огурца · 120 г феты · пара веточек базилика и мяты · пучок любых салатных листьев · 1 лайм · соль · перец · оливковое масло для заправки.
ГОТОВИМ:
- Арбуз и фету нарезаем кубика-
ми, огурец — кружочками или их половинками, выкладываем в салатницу.
- Добавляем мелко нарезанные базилик и мяту (оставьте несколько листочков для украшения). Салатные листья рвем руками.
- Отдельно смешиваем сок лайма, соль-перец и масло.
- Поливаем салат заправкой и аккуратно перемешиваем. Украшаем листьями базилика и мяты.
Совет: арбуз можно нарезать не кубиками, а идеальными шариками. Для этого вам понадобится специальная ложка — нуазетка.