«Выглядит как фисташковое мороженое»: Поплавская поделилась рецептом «легендарной замазки»

Как отметила актриса, друзья давно просили ее раскрыть секрет приготовления.

Актриса Яна Поплавская в Instagram поделилась рецептом своей, как она выразилась, «легендарной замазки».

«Выглядит она как фисташковое мороженое! С чем едят? Отвечаю: невероятно вкусно с черным хлебом, с подсушенным или слегка поджаренным хлебом, с мясом, с горячей картошечкой, с баклажанами! Делайте на здоровье и радуйтесь жизни!»

Яна Поплавская

Как отметила Поплавская, необходимо взять для приготовления два пучка кинзы, столько же зеленого базилика, укропа и петрушки. Понадобится 5-6 зубчиков чеснока, сербская брынза и 300-400 граммов творога.

«Зелень рвем на части и вместе с чесноком складываем в блендер, измельчаем, добавляем брынзу и творог. Брендируем, но не до состояния пасты, а чтобы была зернистая фактура! Выкладываем в красивую посуду и подаем на стол!» — заметила Яна Поплавская.

Отметим, что Яна Поплавская последние годы живет в деревне Софрино. Это Подмосковье. Вместе с гражданским мужем радиоведущим Евгением Яковлевым они построили дом.

Смотрите также: