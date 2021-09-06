«Фишка» в грудинке: как вкусно и необычно приготовить картошку в горшочке

На две порции у Александра Бельковича ушло 171 рублей.

Ингредиенты:

Картофель средний 8 шт. (24 р.)

Варено-копченая грудинка 200 г (118 р.)

Мука 2 ст. ложки 60 г (3 р.)

Яйца 2 шт. (18 р.)

Лук репчатый ср. 2 шт. (5 р.)

Тмин молотый сухой ½ ч. ложки (1 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.) («Ашан», 1 л = 110 р.)

Соль

Перец

Итого: 2 порции картофельной бабки (2 горшочка) = 171 р., 1 порция картофельной бабки (1 горшочек) = 85 р.

Приготовление:

Мелко нарезаем лук и обжариваем его на подсолнечном масле.

Грудинку нарезаем небольшими кубиками и отправляем к луку в сковородку.

Картошку чистим и трем на мелкой терке. Добавляем два сырых яйца, солим, перчим, тщательно перемешиваем.

Смешиваем картошку с жареным луком. Добавляем 2 ст. ложки муки, ½ ч. ложки тмина и перемешиваем.

Перекладываем картофельную массу в два горшочка, отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Приятного аппетита!

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