«С супер-сливочным вкусом»: Наталия Антонова поделилась рецептом йогуртового пирога

Актриса призналась, что семья с удовольствием налетала на десерт.

Артистка Наталия Антонова показала, как приготовить пирог с йогуртовой начинкой. Рецепт сладкого блюда знаменитость оставила в своем микроблоге.

Наталия для начинки будущего пирога взяла два яичных белка. Их актриса взбила до стойкой пены, постепенно ложкой ввела 400 граммов классического йогурта и добавила 80 граммов сахара и три столовых ложки муки. Смесь необходимо перемешивать две минуты миксером.

Для приготовления теста Антоновой понадобились два яйца, 70 граммов сахара, 80 граммов мягкого сливочного масла. Также Наталия натерла цедру одного лимона. К 350 граммам муки артистка добавила еще чайную ложку разрыхлителя.

«Тесто должно лепиться, как пластелин», — отметила Антонова.

Далее тесто артистка разделила на две части. Кусочек поменьше убрала в морозильную камеру на 30 минут, другой кусочек сразу растянула по форме. Сформировала высокие бортики и убрала в холодильник.

Потом Антонова распределила начинку по форме, а сверху натерла кусочек теста из морозилки. Далее она поставила пирог в духовку при 180 ° C на 35 минут.

«На видео вы можете наблюдать остатки пирожка, школьники напали на пирог с супер-сливочным вкусом», — похвасталась Наталия.

Напомним, ранее Наталия Антонова разместила на личной странице в Instagram рецепт торта «Наполеон» с пломбиром.

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