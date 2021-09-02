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Готовим банановые вафли по рецепту от фуд-блогера Елены Фенцик

Банан лучше использовать слегка почерневший.

Готовим банановые вафли по рецепту от фуд-блогера Елены Фенцик
Давайте приготовим банан? Фото: Russian Look

Когда дело доходит до выпечки с бананом, то чаще всего делают кексы или оладьи. Но фуд-блогер Елена Фенцик предлагает сделать банановые вафли. Особенно, если вы купили целую связку этих фруктов, и парочка плодов у вас успела почернеть — такие как нельзя лучше подойдут для выпечки.

Ингредиенты:

  • 100 граммов муки (овсяной, рисовой или пшеничной);
  • 20 граммов сливочного масла;
  • два куриных яйца;
  • один крупный банан;
  • чайная ложка ванильного сахара;
  • столовая ложка обычного сахара;
  • пол чайной ложки корицы;
  • четверть чайной ложки разрыхлителя для теста;
  • щепотка соли;
  • растительное масло.

Яйцо и банан измельчаем в блендере до однородного пюре. Добавляем ванильный сахар, соль, разрыхлитель и снова взбиваем. Затем добавляем муку и хорошенько перемешиваем.

Далее смазываем разогретую вафельницу растительным маслом и выкладываем тесто по одной полной столовой ложке на вафельную форму. Выпекаем 4-5 минут. Готовое угощение посыпаем сахаром, смешанным с корицей, хотя можно использовать любые специи во вкусу.

«Они (спелые бананы. — Прим. авт.) настолько сладкие, что можно почти не добавлять сахар. а их консистенция позволяет сделать выпечку особенно вкусной и нежной», — цитирует Елену Фенцик издание 7days.

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