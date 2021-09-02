Готовим банановые вафли по рецепту от фуд-блогера Елены Фенцик

Когда дело доходит до выпечки с бананом, то чаще всего делают кексы или оладьи. Но фуд-блогер Елена Фенцик предлагает сделать банановые вафли. Особенно, если вы купили целую связку этих фруктов, и парочка плодов у вас успела почернеть — такие как нельзя лучше подойдут для выпечки.

Ингредиенты:

100 граммов муки (овсяной, рисовой или пшеничной);

20 граммов сливочного масла;

два куриных яйца;

один крупный банан;

чайная ложка ванильного сахара;

столовая ложка обычного сахара;

пол чайной ложки корицы;

четверть чайной ложки разрыхлителя для теста;

щепотка соли;

растительное масло.

Яйцо и банан измельчаем в блендере до однородного пюре. Добавляем ванильный сахар, соль, разрыхлитель и снова взбиваем. Затем добавляем муку и хорошенько перемешиваем.

Далее смазываем разогретую вафельницу растительным маслом и выкладываем тесто по одной полной столовой ложке на вафельную форму. Выпекаем 4-5 минут. Готовое угощение посыпаем сахаром, смешанным с корицей, хотя можно использовать любые специи во вкусу.

«Они (спелые бананы. — Прим. авт.) настолько сладкие, что можно почти не добавлять сахар. а их консистенция позволяет сделать выпечку особенно вкусной и нежной», — цитирует Елену Фенцик издание 7days.

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