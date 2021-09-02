Готовим банановые вафли по рецепту от фуд-блогера Елены Фенцик

Когда дело доходит до выпечки с бананом, то чаще всего делают кексы или оладьи. Но фуд-блогер Елена Фенцик предлагает сделать банановые вафли. Особенно, если вы купили целую связку этих фруктов, и парочка плодов у вас успела почернеть — такие как нельзя лучше подойдут для выпечки.
Ингредиенты:
- 100 граммов муки (овсяной, рисовой или пшеничной);
- 20 граммов сливочного масла;
- два куриных яйца;
- один крупный банан;
- чайная ложка ванильного сахара;
- столовая ложка обычного сахара;
- пол чайной ложки корицы;
- четверть чайной ложки разрыхлителя для теста;
- щепотка соли;
- растительное масло.
Яйцо и банан измельчаем в блендере до однородного пюре. Добавляем ванильный сахар, соль, разрыхлитель и снова взбиваем. Затем добавляем муку и хорошенько перемешиваем.
Далее смазываем разогретую вафельницу растительным маслом и выкладываем тесто по одной полной столовой ложке на вафельную форму. Выпекаем 4-5 минут. Готовое угощение посыпаем сахаром, смешанным с корицей, хотя можно использовать любые специи во вкусу.
«Они (спелые бананы. — Прим. авт.) настолько сладкие, что можно почти не добавлять сахар. а их консистенция позволяет сделать выпечку особенно вкусной и нежной», — цитирует Елену Фенцик издание 7days.