Фирменный рецепт дачного супа в казане от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Баранья нога 2 кг (1000 р.)
- Лук репчатый ср. 3 шт. (7 р.)
- Морковь ср. 5 шт. (20 р.)
- Помидоры ср. 5 шт. (60 р.)
- Картофель ср. 6 шт. (18 р.)
- Болгарский перец красный 3 шт. (103 р.)
- Кинза пучок 15 г (9 р.)
- Петрушка пучок 15 г (7 р.)
- Базилик фиолетовый 10 г (30 р.) (
- Барбарис бол. горсть 15 г (70 р.)
- Хмели – сунели 10 г (4 р.)
- Зира бол. горсть 10 г (12 р.)
- Вода 8 л
- Соль
- Перец душистый 6 горошин
Итого: 25 порций шурпы = 1340 р., 1 порция шурпы = 54 р.
Приготовление:
Разжигаем мангал и ставим на огонь казан с 8 литрами воды.
Баранью ногу разрезаем на большие куски и отправляем в казан вариться на два часа.
Картофель чистим и нарезаем на четыре части.
Совет от шефа: «Все овощи нарезать крупно».
Морковь и лук также режем крупными кусочками.
Болгарский перец разрезаем пополам, удаляем семечки и крупно нарезаем.
Помидоры режем крупными дольками.
Отправляем в мясной бульон морковь и лук, через 10 минут добавляем картофель.
Совет от шефа: «Шурпа не должна кипеть, она должна как – будто бы томиться».
Когда картофель почти сварится, отправляем в бульон болгарский перец.
Добавляем специи: горсть барбариса, горсть зиры и горсть хмели – сунели, душистый перец и солим.
Перец варим 5 минут и забрасываем помидоры в шурпу.
Веточки петрушки и кинзы мелко рубим и отправляем в шурпу, варить еще 2 минуты и снимаем с огня.
Приятного аппетита!