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Фирменный рецепт дачного супа в казане от главного шеф-повара СТС

На 25 порций у Александра Бельковича ушло 1340 рублей.

Фирменный рецепт дачного супа в казане от главного шеф-повара СТС
Шурпа в казане от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Баранья нога 2 кг (1000 р.)
  • Лук репчатый ср. 3 шт. (7 р.)
  • Морковь ср. 5 шт. (20 р.)
  • Помидоры ср. 5 шт. (60 р.)
  • Картофель ср. 6 шт. (18 р.)
  • Болгарский перец красный 3 шт. (103 р.)  
  • Кинза пучок 15 г (9 р.)
  • Петрушка пучок 15 г (7 р.)
  • Базилик фиолетовый 10 г (30 р.) (
  • Барбарис бол. горсть 15 г (70 р.)
  • Хмели – сунели 10 г (4 р.)
  • Зира бол. горсть 10 г (12 р.)
  • Вода 8 л
  • Соль
  • Перец душистый 6 горошин

Итого:  25 порций шурпы = 1340 р., 1 порция шурпы = 54 р.

Приготовление:

Фото: СТС

Разжигаем мангал и ставим на огонь казан с 8 литрами воды.

Фото: СТС

Баранью ногу разрезаем на большие куски и отправляем в казан вариться на два часа.

Картофель чистим и нарезаем на четыре части.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Все овощи нарезать крупно».

Морковь и лук также режем крупными кусочками.

Фото: СТС

Болгарский перец разрезаем пополам, удаляем семечки и крупно нарезаем.

Фото: СТС

Помидоры режем крупными дольками.

Отправляем в мясной бульон морковь и лук, через 10 минут добавляем картофель.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Шурпа не должна кипеть, она должна как – будто бы томиться».

Когда картофель почти сварится, отправляем в бульон болгарский перец.

Добавляем специи: горсть барбариса, горсть зиры и горсть хмели – сунели, душистый перец и солим.

Фото: СТС

Перец варим 5 минут и забрасываем помидоры в шурпу.

Веточки петрушки и кинзы мелко рубим и отправляем в шурпу, варить еще 2 минуты и снимаем с огня.

Приятного аппетита!

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