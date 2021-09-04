Очень дешево: как из картошки сделать розовое мороженое — рецепт от Бельковича

На восемь порций у Александра Бельковича ушло 71 рублей.

Ингредиенты:

Картофель 700 г (21 р.)

Лук репчатый средний 1 шт. (2 р.)

Яйца 4 шт. (желток) (36 р.)

Свекла средняя 1 шт. (9 р.)

Подсолнечное масло 15 мл (2 р.)

Сахар щепотка (1 р.)

Соль

Вам понадобится кондитерский пакет с резными насадками, палочки для мороженого, несколько сырых картофелин для подставок

Итого: 8 картошек – «эскимо» = 71 р., 1 картошка – «эскимо» = 9 р.

Приготовление:

Картошку чистим, режем на средние кубики и варим в кастрюле. Делаем пюре. Солим.

Лук обжариваем на сковороде до золотистого цвета.

Сырую свеклу трем на мелкой терке. Добавляем соль, сахар, а выделившийся свекольный сок отжимаем через сито.

Яйца разбиваем и отделяем белки от желтков.

Четыре желтка и жареный лук отправляем в картофельное пюре, тщательно перемешиваем.

Половину картофельного пюре откладываем в отдельную миску, а во вторую часть пюре добавляем свекольный сок и перемешиваем – получится розовое пюре.

Совет от шефа: «Пюре из-за свекольного сока станет жидкое, поэтому надо отправить в холодильник розовое пюре на 10 минут».

Берем два кондитерских пакета и перекладываем туда два вида пюре.

Сырые картофелины разрезаем пополам, перекладываем разрезом вниз – это подставки для выпекания «эскимо».

Палочку для мороженого (толстую шпажку или палочки для роллов) вставляем в картофелину – подставку, отступаем небольшое расстояние от подставки (за что держать «эскимо»), садим пакет на палочку и двигаем вверх, отсаживая пюре.

Таким образом отсадить еще 7 «эскимо» разных цветов и комбинируя их.

Отправляем «эскимо» в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 3-4 минуты.

Приятного аппетита!

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