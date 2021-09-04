Очень дешево: как из картошки сделать розовое мороженое — рецепт от Бельковича

Ингредиенты:
- Картофель 700 г (21 р.)
- Лук репчатый средний 1 шт. (2 р.)
- Яйца 4 шт. (желток) (36 р.)
- Свекла средняя 1 шт. (9 р.)
- Подсолнечное масло 15 мл (2 р.)
- Сахар щепотка (1 р.)
- Соль
Вам понадобится кондитерский пакет с резными насадками, палочки для мороженого, несколько сырых картофелин для подставок
Итого: 8 картошек – «эскимо» = 71 р., 1 картошка – «эскимо» = 9 р.
Приготовление:
Картошку чистим, режем на средние кубики и варим в кастрюле. Делаем пюре. Солим.
Лук обжариваем на сковороде до золотистого цвета.
Сырую свеклу трем на мелкой терке. Добавляем соль, сахар, а выделившийся свекольный сок отжимаем через сито.
Яйца разбиваем и отделяем белки от желтков.
Четыре желтка и жареный лук отправляем в картофельное пюре, тщательно перемешиваем.
Половину картофельного пюре откладываем в отдельную миску, а во вторую часть пюре добавляем свекольный сок и перемешиваем – получится розовое пюре.
Совет от шефа: «Пюре из-за свекольного сока станет жидкое, поэтому надо отправить в холодильник розовое пюре на 10 минут».
Берем два кондитерских пакета и перекладываем туда два вида пюре.
Сырые картофелины разрезаем пополам, перекладываем разрезом вниз – это подставки для выпекания «эскимо».
Палочку для мороженого (толстую шпажку или палочки для роллов) вставляем в картофелину – подставку, отступаем небольшое расстояние от подставки (за что держать «эскимо»), садим пакет на палочку и двигаем вверх, отсаживая пюре.
Таким образом отсадить еще 7 «эскимо» разных цветов и комбинируя их.
Отправляем «эскимо» в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 3-4 минуты.
Приятного аппетита!