«Фишка» в соусе: картошка по-домашнему с курицей и луком от Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 287 рублей.

Ингредиенты:

картофель крупный — 3 шт. (27 р.),

лук репчатый ср. — 3 шт. (7 р.),

куриная копченая грудка — 450 г (166 р.).

Соус:

сливочное масло — 60 г (36 р.),

мука — 60 г (3 р.),

чеснок — 5 зубчиков (4 р.),

вода — 480 мл,

сливки 20 % — 120 мл (36 р.),

томатная паста — 1,5 ст. ложки (6 р.),

чили-перец молотый сухой — 1 ч. ложка (2 р.),

соль,

перец.

Итого: 4 порции картошки по-домашнему = 287 р., 1 порция картошки по-домашнему = 72 р.

Вам понадобится форма для выпекания диагональю 32 см

Приготовление:

В сотейник вливаем сливочное масло, добавляем муку и пассеруем до «запаха коленного ореха».

Затем отправляем туда измельченный чеснок, 1,5 ложки томатной пасты, 480 мл воды и тщательно перемешиваем.

Когда соус закипит, вливаем сливки, солим и добавляем 1 ч. ложку острого молотого перца.

Совет от шефа: «У соуса должна быть консистенция легкого крем – супа».

Берем курицу. Грудку режем на кусочки средней толщины. Также нарезаем и картофель, лук – кольцами.

На дно формы наливаем небольшое количество соуса и выкладываем слоями:

— картошку,

— лук,

— курицу.

Заливаем соусом все ингредиенты в форме, накрываем фольгой, плотно прижав к краям.

Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Затем снимаем фольгу и держим в духовке еще 30 минут.

Приятного аппетита!

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