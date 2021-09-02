«Фишка» в соусе: картошка по-домашнему с курицей и луком от Бельковича

Ингредиенты:
- картофель крупный — 3 шт. (27 р.),
- лук репчатый ср. — 3 шт. (7 р.),
- куриная копченая грудка — 450 г (166 р.).
Соус:
- сливочное масло — 60 г (36 р.),
- мука — 60 г (3 р.),
- чеснок — 5 зубчиков (4 р.),
- вода — 480 мл,
- сливки 20 % — 120 мл (36 р.),
- томатная паста — 1,5 ст. ложки (6 р.),
- чили-перец молотый сухой — 1 ч. ложка (2 р.),
- соль,
- перец.
Итого: 4 порции картошки по-домашнему = 287 р., 1 порция картошки по-домашнему = 72 р.
Вам понадобится форма для выпекания диагональю 32 см
Приготовление:
В сотейник вливаем сливочное масло, добавляем муку и пассеруем до «запаха коленного ореха».
Затем отправляем туда измельченный чеснок, 1,5 ложки томатной пасты, 480 мл воды и тщательно перемешиваем.
Когда соус закипит, вливаем сливки, солим и добавляем 1 ч. ложку острого молотого перца.
Совет от шефа: «У соуса должна быть консистенция легкого крем – супа».
Берем курицу. Грудку режем на кусочки средней толщины. Также нарезаем и картофель, лук – кольцами.
На дно формы наливаем небольшое количество соуса и выкладываем слоями:
— картошку,
— лук,
— курицу.
Заливаем соусом все ингредиенты в форме, накрываем фольгой, плотно прижав к краям.
Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Затем снимаем фольгу и держим в духовке еще 30 минут.
Приятного аппетита!