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Удивите ребенка: желе из арбуза в арбузе

На 12 кусочков у Александра Бельковича ушло 428 рублей.

Удивите ребенка: желе из арбуза в арбузе
Желе из арбуза в арбузе. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • арбуз – 4 кг (100 р.),
  • дыня – 1,5 кг (90 р.),
  • голубика – 100 г (60 р.),
  • желатин листовой – 100 г (158 р.),
  • лимон – 1 шт. (17 р.),
  • сахар – 50 г (3 р.).

Итого: 12 кусочков желе из арбуза в арбузе = 428 р., 1 кусочек желе из арбуза в арбузе = 36 р.

Приготовление:

Фото: СТС

Для начала нам необходимо поставить арбуз, чтобы он не укатился. Для этого срежьте его низ, затем «шапочку» и специальной ложкой «шато» выньте шарики из мякоти из половины арбуза. Вторую половину удалите обычной ложкой.

Фото: СТС

То же самое проделайте с дыней.

Фото: СТС

Сок арбуза перебейте в блендере и процедите через сито.

Фото: СТС

Желатиновые пластинки сломайте пополам, залейте небольшим количеством воды и дайте набухнуть в течение 10 минут.

400 арбузного сока разогрейте в сотейнике, добавьте желатин. Далее влейте 2 ст. ложки сахара (50 г) и свежий выжатый сок одного лимона. Тщательно перемешайте.

Фото: СТС

Перелейте сок с желатином в оставшийся арбузный сок.

Фото: СТС

В арбузный каркас слоями выложите арбузные и дынные шарики и голубику, залейте арбузным соком с желатином. Накройте арбузной крышкой, переложите арбуз на тарелку и отправьте в холодильник минимум на 8 часов до полного застывания желе.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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