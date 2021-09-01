Удивите ребенка: желе из арбуза в арбузе

Ингредиенты:
- арбуз – 4 кг (100 р.),
- дыня – 1,5 кг (90 р.),
- голубика – 100 г (60 р.),
- желатин листовой – 100 г (158 р.),
- лимон – 1 шт. (17 р.),
- сахар – 50 г (3 р.).
Итого: 12 кусочков желе из арбуза в арбузе = 428 р., 1 кусочек желе из арбуза в арбузе = 36 р.
Приготовление:
Для начала нам необходимо поставить арбуз, чтобы он не укатился. Для этого срежьте его низ, затем «шапочку» и специальной ложкой «шато» выньте шарики из мякоти из половины арбуза. Вторую половину удалите обычной ложкой.
То же самое проделайте с дыней.
Сок арбуза перебейте в блендере и процедите через сито.
Желатиновые пластинки сломайте пополам, залейте небольшим количеством воды и дайте набухнуть в течение 10 минут.
400 арбузного сока разогрейте в сотейнике, добавьте желатин. Далее влейте 2 ст. ложки сахара (50 г) и свежий выжатый сок одного лимона. Тщательно перемешайте.
Перелейте сок с желатином в оставшийся арбузный сок.
В арбузный каркас слоями выложите арбузные и дынные шарики и голубику, залейте арбузным соком с желатином. Накройте арбузной крышкой, переложите арбуз на тарелку и отправьте в холодильник минимум на 8 часов до полного застывания желе.
Приятного аппетита!