Как кабачки превратить во вкуснятину: Павлов обжаривает кусочки во фритюре и делает луковый соус

Такие аппетитные брусочки улетают со стола в два счета.

Владимир Павлов на телеканале «Еда» в шоу «Дежурный по кухне» обнародовал два вкусных рецепта из кабачка. Он научил готовить азиатскую закуску под остреньким соусом, а также овощи в хрустящей панировке с аппетитным луковым соусом. Такая вкуснятина улетает со стола моментально!

Ингредиенты: кабачок — 1 шт., соль, лук сухой, чеснок сухой, черный перец, сухари панировочные — 60 г, смесь итальянских трав, порошок сладкой паприки, перец чили сушеный, сыр твердый — 40 г, масло растительное на жарку — 500 мл, яйцо — 2 шт., сливки — 200 мл, мука — 50 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло сливочное — 20 г, сыры — 30 г, куркума.

Кабачок нарезать брусочками, посолить, добавить сухой лук и сухой чеснок, поперчить, перемешать. В панировочные сухари высыпать соль, сухой чеснок и сухой лук, смесь прованских трав, паприку, сухой перец чили и тертый сыр. Нагреть растительное масло для фритюра. Сделать льезон: яйца разбить в миску, влить сливки, посолить.

Кабачки обвалять в муке, затем окунуть в льезон, затем в панировку, обжарить во фритюре.

Репчатый лук и чеснок нарубить, обжарить на растительном масле с добавлением сливочного, влить сливки, посолить, проварить до загустения сливок. Измельчить соус блендером, добавить тертый сыр и куркуму. Подавать кабачки с соусом.

Смотрите также