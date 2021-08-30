Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео
Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео

От такого кабачка слюнки текут: Павлов делает его по-корейски, заливая аппетитной масляно-уксусной заправкой

Ингредиенты в эту закуску идут копеечные, а вкус у нее отличный.

От такого кабачка слюнки текут: Павлов делает его по-корейски, заливая аппетитной масляно-уксусной заправкой
Владимир Павлов. Фото: instagram.com/pavlovinsta/

Шеф-повар Владимир Павлов в программе «Дежурный по кухне» телеканала «Еда» рассказал, как приготовить отличную корейскую закуску из простого кабачка.

Ингредиенты: кабачок — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, кориандр, растительное масло, соль — 1 щепотка, сахар, порошок сладкой паприки, уксус — 1 ч. л.

Овощечисткой нарезать тонко кабачок полосками. Чеснок меленько порубить, истолочь, кориандр немного обжарить для аромата, протереть с чесноком.

Ломтики кабачка посолить, посыпать немного сахаром и порошком сладкой паприки, добавить уксуса.

Масло нагреть, бросить чеснок, чуть обжарить, залить кабачки и быстро размешать. Дать пропитаться и подать на стол.

Смотрите также

Тэги

вкусные рецептызакускикабачокрецепт салатасалаты