От такого кабачка слюнки текут: Павлов делает его по-корейски, заливая аппетитной масляно-уксусной заправкой

Ингредиенты в эту закуску идут копеечные, а вкус у нее отличный.

Шеф-повар Владимир Павлов в программе «Дежурный по кухне» телеканала «Еда» рассказал, как приготовить отличную корейскую закуску из простого кабачка.

Ингредиенты: кабачок — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, кориандр, растительное масло, соль — 1 щепотка, сахар, порошок сладкой паприки, уксус — 1 ч. л.

Овощечисткой нарезать тонко кабачок полосками. Чеснок меленько порубить, истолочь, кориандр немного обжарить для аромата, протереть с чесноком.

Ломтики кабачка посолить, посыпать немного сахаром и порошком сладкой паприки, добавить уксуса.

Масло нагреть, бросить чеснок, чуть обжарить, залить кабачки и быстро размешать. Дать пропитаться и подать на стол.

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