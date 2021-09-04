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Розы и другие рецепты блюд из яблок

Иной раз выйдешь в сад, а на дереве ни плода. К счастью, в этом году все наоборот.

Розы и другие рецепты блюд из яблок
Интересные рецепты блюд из яблок. Фото: Shutterstock

Фаршированные яблоки

Фаршированные яблоки. Фото: Shutterstock
Фаршированные яблоки. Фото: Shutterstock

НАДО (на 3 порции): 6 яблок · 100 г мясного фарша · 100 г говяжьей печени · 1 луковица · 1 ст. ложка вяленых помидоров · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки сушеного шалфея · 2 ст. ложки лимонного сока · горсть изюма · 100 мл сухого белого вина · 1 ст. ложка сливочного масла · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Печень промываем, удаляем пленки, мелко режем.
  2. Лук мелко режем, жарим до мягкости, добавляем чеснок.
  3. Кладем фарш, разминаем, жарим 5 минут.

Добавляем печень. Жарим еще 5 минут. Солим, перчим, под крышкой, доводим до готовности.

  1. Изюм промываем кипятком, вяленые помидоры измельчаем, отправляем в фарш. Добавляем шалфей, перемешиваем.
  2. У яблок срезаем верхушку, выбираем мякоть, оставив стенки толщиной 1 см, сбрызгиваем лимонным соком. Яблочную мякоть можно добавить в фарш.
  3. Начиняем яблоки, поливаем вином, прикрываем верхушкой и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 200 °С.

Яблочные розы

Фаршированные яблоки. Фото
Фаршированные яблоки. Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 штук): 250 г готового слоеного теста

(1 пласт из упаковки в 500 г) · 2 крупных твердых яблока · сок половинки лимона · 3 ст. ложки джема или варенья · 3 ст. ложки муки · немного корицы и сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

  1. Размораживаем тесто.
  2. Яблоки делим пополам, удаляем сердцевину и режем тонкими ломтиками. Кладем ломтики в кастрюльку, заливаем холодной водой и добавляем лимонный сок. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим минуту. Ломтики должны размягчиться и не ломаться при сворачивании (но и не перевариться). Откидываем ломтики на дуршлаг.
  3. Тесто раскатываем в прямоугольник 30х22 см и разрезаем на 6 полосок шириной 5 см.
  4. Полоску теста смазываем тонким слоем джема

(если он слишком густой, добавляем ложку воды и прогреваем в микроволновке).

  1. На верхнюю половину полоски выкладываем яблочные ломтики внахлест «дугами» вверх, чтобы ломтики выступали за край теста.
  2. Загибаем нижний край теста, зафиксировав ломтики.
  3. Придерживая ломтики, сворачиваем тесто в розочку, конец полоски скрепляем пальцем.
  4. Чтобы розочки не сворачивались при выпекании, выкладываем их в формы для маффинов. Посыпаем корицей.
  5. Выпекаем при температуре 180 °С 20 минут (или по инструкции к тесту).
  6. Готовые розочки посыпаем сахарной пудрой.

Соус из яблок к мясу

Соус из яблок к мясу. Фото: Shutterstock
Соус из яблок к мясу. Фото: Shutterstock

НАДО (на 5 порций): 400 г яблок · 1 луковица · 20 г меда · 1 ст. ложка лимонного сока · 50 мл красного вина · 40 г сахара · 2 ст. ложки оливкового масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Яблоки режем мелкими кубиками, лук мелко шинкуем.
  2. В мед добавляем лимонный сок, перемешиваем.
  3. Лук жарим на оливковом масле до полупрозрачности. Добавляем яблоки, тушим 10 минут под крышкой.
  4. Добавляем сахар, соль, перец, тушим, помешивая, еще 5 минут.
  5. Добавляем вино, перемешиваем, томим 10 минут на тихом огне под крышкой.
  6. Добавляем смесь меда с лимонным соком, томим еще 15 минут, помешивая.
  7. Остужаем и пробиваем блендером до однородности. Храним в холодильнике.

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