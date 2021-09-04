Розы и другие рецепты блюд из яблок

Иной раз выйдешь в сад, а на дереве ни плода. К счастью, в этом году все наоборот.

Фаршированные яблоки

НАДО (на 3 порции): 6 яблок · 100 г мясного фарша · 100 г говяжьей печени · 1 луковица · 1 ст. ложка вяленых помидоров · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки сушеного шалфея · 2 ст. ложки лимонного сока · горсть изюма · 100 мл сухого белого вина · 1 ст. ложка сливочного масла · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Печень промываем, удаляем пленки, мелко режем. Лук мелко режем, жарим до мягкости, добавляем чеснок. Кладем фарш, разминаем, жарим 5 минут.

Добавляем печень. Жарим еще 5 минут. Солим, перчим, под крышкой, доводим до готовности.

Изюм промываем кипятком, вяленые помидоры измельчаем, отправляем в фарш. Добавляем шалфей, перемешиваем. У яблок срезаем верхушку, выбираем мякоть, оставив стенки толщиной 1 см, сбрызгиваем лимонным соком. Яблочную мякоть можно добавить в фарш. Начиняем яблоки, поливаем вином, прикрываем верхушкой и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 200 °С.

Яблочные розы

НАДО (на 6 штук): 250 г готового слоеного теста

(1 пласт из упаковки в 500 г) · 2 крупных твердых яблока · сок половинки лимона · 3 ст. ложки джема или варенья · 3 ст. ложки муки · немного корицы и сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

Размораживаем тесто. Яблоки делим пополам, удаляем сердцевину и режем тонкими ломтиками. Кладем ломтики в кастрюльку, заливаем холодной водой и добавляем лимонный сок. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим минуту. Ломтики должны размягчиться и не ломаться при сворачивании (но и не перевариться). Откидываем ломтики на дуршлаг. Тесто раскатываем в прямоугольник 30х22 см и разрезаем на 6 полосок шириной 5 см. Полоску теста смазываем тонким слоем джема

(если он слишком густой, добавляем ложку воды и прогреваем в микроволновке).

На верхнюю половину полоски выкладываем яблочные ломтики внахлест «дугами» вверх, чтобы ломтики выступали за край теста. Загибаем нижний край теста, зафиксировав ломтики. Придерживая ломтики, сворачиваем тесто в розочку, конец полоски скрепляем пальцем. Чтобы розочки не сворачивались при выпекании, выкладываем их в формы для маффинов. Посыпаем корицей. Выпекаем при температуре 180 °С 20 минут (или по инструкции к тесту). Готовые розочки посыпаем сахарной пудрой.

Соус из яблок к мясу

НАДО (на 5 порций): 400 г яблок · 1 луковица · 20 г меда · 1 ст. ложка лимонного сока · 50 мл красного вина · 40 г сахара · 2 ст. ложки оливкового масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Яблоки режем мелкими кубиками, лук мелко шинкуем. В мед добавляем лимонный сок, перемешиваем. Лук жарим на оливковом масле до полупрозрачности. Добавляем яблоки, тушим 10 минут под крышкой. Добавляем сахар, соль, перец, тушим, помешивая, еще 5 минут. Добавляем вино, перемешиваем, томим 10 минут на тихом огне под крышкой. Добавляем смесь меда с лимонным соком, томим еще 15 минут, помешивая. Остужаем и пробиваем блендером до однородности. Храним в холодильнике.

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