«Самый вкусный»: «Наполеон» с пломбиром по рецепту Антоновой

Наталия Антонова — большая поклонница тортов собственного приготовления. На этот раз она решила рассказать своим фанатам, как печет торт «Наполеон».

Ингредиенты: 750 г муки + 50 г на раскатку коржей, 400 г сливочного масла, 180 г молока, 100 г сметаны 2 яйца, 1/2 ч. л. соли, крем «Пломбир», 400 г сливок не менее 30 %, 600 мл молока, 300 г сахара, 80 г кукурузного крахмала, 100 г сливочного масла.



Способ приготовления: В муку добавить очень холодное сливочное масло из морозилки, которое трем на крупной терке. Перетереть и добавить соль, 2 яйца, сметану, молоко и вымесить до однородной массы. Делаем из него колбаску и делим на 12 частей, убираем по пленку в холодильник на час.

Способ приготовления крема: 600 мл молока довести до кипения и выключить. В другую кастрюльку высыпать 300 г сахара, 3 яйца, 80 г кукурузного крахмала и перетереть венчиком, чтобы не осталось комочков, затем вылить тонкой струйкой молоко и, не переставая, помешивать. Затем довести до загустения на огне, как только начнет закипать, выключить огонь и добавить 100 г сливочного масла. Перемешать до растворения, убрать под пленку в холодильник до полного охлаждения.

Первый кусочек теста раскатать скалкой на бумаге для выпечки, присыпая немного мукой (корж должен быть 24 см, вырезаем его с помощью кондитерского кольца, тарелки или крышки, тесто, которое осталось вокруг обрезки не убираем, оно будет выпекаться вместе с коржом, эти остатки теста понадобятся для украшения торта. Выпекаем 8 минут, до золотистого коржика, в разогретой духовке при температуре 220 градусов.

больше по теме Необычные рецепты блюд из грибов Что приготовить, вернувшись из леса счастливым человеком.



Крем «Пломбир»:

Взбить холодные сливки миксером до пышной массы и добавить остывший крем частями, а потом перемешать на маленькой скорости. Смазать коржи кремом щедро, нижняя сторона коржа гладкая, смазываем ее, накрывая следующим коржом, а также бока торта. Обрезки наших коржей измельчить руками и посыпать сверху и с боков. Торт убрать в холодильник на 6 часов.

Способ приготовления: