2 сырка и 200 граммов лосося: от этого супчика за уши не оттащишь!

Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом, который испробовала на себе.

Актриса Наталия Антонова – отличная кулинарка, в своем Telegram-канале «Наталия Антонова» она частенько делится рецептами, которые лично проверила на своей кухне. На сей раз она рекомендовала вкусный сырный суп с лососем.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Для такого супа подойдет овощной или куриный бульон, или даже просто вода», - сказала Антонова.

Ингредиенты:

  • 200 г лосося,
  • 2 плавленых сырка,
  • 1 картофелина,
  • 1 морковь,
  • 1 луковица,
  • 1 л бульона,
  • специи.

Нарезать картошку, бросить вариться в бульоне. Измельчить лук и морковь, слегка обжарить.

В картошку бросить плавленые сырки, а когда сыр немного разойдется – поджаренные овощи. Туда же выложить ломтики лосося и варить еще 7-8 минут.

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  