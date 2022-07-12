2 сырка и 200 граммов лосося: от этого супчика за уши не оттащишь!

Актриса Наталия Антонова – отличная кулинарка, в своем Telegram-канале «Наталия Антонова» она частенько делится рецептами, которые лично проверила на своей кухне. На сей раз она рекомендовала вкусный сырный суп с лососем.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Для такого супа подойдет овощной или куриный бульон, или даже просто вода», - сказала Антонова.
Ингредиенты:
- 200 г лосося,
- 2 плавленых сырка,
- 1 картофелина,
- 1 морковь,
- 1 луковица,
- 1 л бульона,
- специи.
Нарезать картошку, бросить вариться в бульоне. Измельчить лук и морковь, слегка обжарить.
В картошку бросить плавленые сырки, а когда сыр немного разойдется – поджаренные овощи. Туда же выложить ломтики лосося и варить еще 7-8 минут.