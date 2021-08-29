Легкая закуска из простых продуктов: Ивлев обжаривает дольки кабачков, кладет сверху сыр и заливает соусом

Сезонные овощи с грядки здесь превращаются в изысканное блюдо.

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как быстро приготовить вкусную и интересную закуску из кабачков и сыра. Приятным дополнением к блюду станет ароматный соус с томатом и чесночком.

Ингредиенты: 1 кг молодых кабачков, 250 г помидоров, 20 г зеленого базилика, 200 г сыра для жарки, 100 г муки, 100 мл растительного масла, столько же – оливкового, зубчик чеснока, пучок петрушки, соль, перец, сахар – по вкусу.

Кабачки помыть, отрезать хвостики, нарезать тонкими дольками, обвалять в муке и пожарить на масле. Взять большую плоскую тарелку, разложить по ней жареные кабачки.

Нарезать кубиком помидоры, добавить немного оливкового масла, щепотку сахарного песка, мелко нарубленный базилик и чеснок, размешать. Соус готов.

Сыр нарезать на кусочки приблизительного такого же размера, что и кабачки, обжарить на масле. Мелко нарезать зелень петрушки.

На кабачки разложить жареный сыр, посыпать петрушкой, полить соусом, украсить листьями базилика, поперчить. Закуску можно есть как холодной, так и горячей. Хранить в холодильнике и подавать к столу на следующий день.

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