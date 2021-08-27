Сливы плюс шоколад: готовим мармелад по рецепту от Юлии Такшиной

Как приготовить мармелад в домашних условиях? Своим рецептом сладкого лакомства поделилась актриса Юлия Такшина. Для него понадобятся сливы и шоколад.

Ингредиенты:

450 граммов слив;

6 столовых ложек сахара;

чайная ложка агар-агара (растительный заменитель желатина);

25 граммов горького шоколада.

Агар-агар залить в чашке в 60 мл теплой воды, перемешать и оставить минут на 15, пока его крупинки не впитают жидкость. Сливы помыть, удалить хвостики, разделить на половинки и вынуть косточки. Затем кладем их в кастрюлю, засыпает сахаром и измельчаем блендером до состояния пюре. Получившуюся смесь варим 5-7 минут на слабом огне, а затем снимаем с плиты и, помешивая, добавляем агар-агар и шоколад, разломанный на мелкие кусочки.

Снова ставим кастрюлю на огонь и варим ее содержимое еще 5 минут, затем заливаем его в форму и даем остыть. Через час, когда мармелад застынет, его можно нарезать кусочками, которые затем, по желанию, можно обвалять в сахаре.

По материалам сайта 7days.

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