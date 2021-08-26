Хрустящая закуска для ленивых: Емельяненко кладет внутрь лаваша сыр, соленый огурчик и другие вкусности

Так получается импровизированное тако, которое не задержится на столе.

Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как готовит быструю закуску в стиле тако. Для этого нужно взять лаваш, нафаршировать его вкусными ингредиентами, поджарить и подать с аппетитным соусом внутри.

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«Этот рецепт взорвал Интернет. Завтрак для ленивых — фантастический тако из обычной лепешки», — презентовал свою закуску телеповар.

Ингредиенты: аджика острая 1/2 ч. л., сметана 25% 2 ч. л., соль, перец по вкусу, приправа, лаваш или тонкая лепешка, огурец соленый 1 шт., листья салата, мясо (тушенка), сыр.

Начинку можно делать на свой вкус, просто даже из того, что есть в холодильнике.

В миску положить аджику, сметану, посолить, всыпать любимую приправу. Лепешку разрезать от середины до одного конца. Смазать 1/4 лепешки со стороны разреза соусом. На другую четвертую часть рядом положить салат, на третью – нарезанный тонко соленый огурчик, на четвертую, рядом с разрезом, положить мясо (Емельяненко использовал тушенку). Посыпать все сыром. От линии разреза свернуть по кругу, должен получиться конвертик в виде треугольника.

На сковороду бросить кусочек сливочного масла и обжарить лепешку с двух сторон. Готово!

«Вы можете все остатки из холодильника собрать и накрутить таких тако за три секунды. И все! Кайфуете!» — сказал Емельяненко, пробуя свои лепешки.

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