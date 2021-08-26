«У нас вкусы разделились»: Ковальчук поделилась рецептом вафель на завтрак

Певица Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками рецептом вафель, которые она приготовила, когда ломала голову над тем, чем бы порадовать 4-летнюю дочку на завтрак. Как отметила артистка, вафли это просто и вкусно, особенно, как у вас под рукой есть вафельница.

Ингредиенты:

три яйца;

350 граммов молока;

125 граммов сливочного масла;

чайная ложка ванильного сахара;

два стакана муки;

четверть стакана сахара.

Сначала звезда растопила сливочное масло на водяной бане. Потом смешала его в блендере с яйцами, молоком и ванильным сахаром. В отдельной большой миске Юлия смешала муку и обычный сахар. Затем постепенно влила в эту смесь яичную массу, постоянно помешивая, чтобы в итоге у нее получилось жидкое тесто. После звездная мама залила его мерным стаканчиком в вафельницу и выбрала максимальную степень прожарки.

«Дальше у нас вкусы разделились: Амелия их ела без всего, я со сметаной, а Леша (Чумаков, муж певицы, — Прим. авт.) со сгущенным молоком!» — написала Юлия в Instagram.

Один из комментаторов спросил у звезды, а не надо ли добавлять соду или разрыхлитель. Ковальчук ответила, что нет — и так получается вкусно.

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