Словно свежие: Емельяненко раскрыл секрет, как приготовить варенье с целыми плотными ягодами

Василий Емельяненко рассказал на кулинарном YouTube-проекте Gadget chef, как приготовить красивое варенье, чтобы ягодки оставались цельными, словно свежими. Таким методом можно приготовить клубничное варенье (его и готовил шеф), а также вишневое, черешневое, яблочное и тыквенное.

Ингредиенты: клубника — 1800 г, сахар — 1000 г, базилик красный — 1 пучок, лайм — 1/3 шт.

В кастрюлю с сахаром налить 200 мл воды, поставить на огонь. Варить на небольшом огне, пока сироп не разогреется до 120 градусов (в зависимости от мощности конфорки примерно 15-30 минут), сироп должен приобрести карамельный цвет. Выложить на дно миски базилик, сбрызнуть соком лайма и засыпать клубникой. Готовым горячим сиропом залить клубнику и дать ягодам остыть.

Остывшую клубнику поставить на огонь, довести до кипения и сразу выключить. Мешать клубнику не рекомендуется, поскольку нарушится целостность ягод. Варенье разложить по чистым банкам и хранить в холодильнике. Если варенье планируется закатывать в стерилизованные банки на более длительный срок хранения, проварить ягоды нужно 5-7 минут.