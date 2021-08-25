«3 продукта, 20 минут»: как приготовить из кабачков и риса вкусный ужин, рассказал Емельяненко

В блюде можно использовать вчерашний готовый рис.

Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать быстрый и аппетитный ужин из риса и кабачков. При этом отварную крупу можно использовать вчерашнюю, например, от остатков обеда.

«3 продукта, 20 минут и ваш ужин готов», — презентовал свое блюдо известный телеповар.

Ингредиенты: рис отварной, грецкий орех, хмели-сунели по вкусу, чеснок 1 зубчик, масло подсолнечное, соль и перец по вкусу, кабачок 1 шт., помидор 1 шт., паприка копченая.

В отварной рис насыпать хмели-сунели. Грецкий орех растолочь в ступке или измельчить ножом, добавить в рис. Чеснок мелко нарубить, отправить туда же, влить немного масла. Посолить, размешать, переложить в форму для запекания, выровнять, чуть прижать.

Молодой кабачок нарезать на кольца, положить в миску, посолить, размешать, оставить ненадолго, чтобы вышла лишняя жидкость из овоща. Посыпать копченой паприкой, когда кабачок станет влажным.

Томат нарезать на пластинки, его не должно быть много.

Сверху риса выложить кабачки, перемежая томатами. Сверху полить небольшим количеством масла.

Духовку прогреть заранее, при этом верхний ТЭН должен быть горячее, выпекать 15-20 минут до готовности. Блюдо должно быть румяным, но кабачки готовить до состояния аль денте.

«Шикарно! Если вы так приготовите своему мужу, он даже не поймет, что здесь мяса нет!» — сказал Емельяненко, пробуя блюдо.

Смотрите также