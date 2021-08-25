Вкуснятина, когда продуктов особо нет: Емельяненко берет шпроты, взбивает с сырком, укропом и намазывает на хлеб

Шеф-повар готовил ее в отрочестве и сейчас иногда балует свою семью.

Знаменитый телеповар Василий Емельяненко вырос в простой российской деревне, а потом уехал в город Красноярск после 8 класса учиться дальше. В это непростое время отрочества иногда у него в кармане было — всего ничего. Тогда в голову подростка приходили затейливые кулинарные мысли, например, приготовить закуску из сырка, хлеба и шпрот.

Этот рецепт Василий до сих пор держит на карандаше и периодически реализует его для себя и близких. А теперь Емельяненко поделился им на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

«Для человека, который света белого не видел в плане гастрономических удовольствий, это была совершенно шикарная закуска», — сказал шеф-повар.

Емельяненко выложил в чашу блендера пару плавленных сырков «Дружба», банку шпрот вместе с маслом, нашинкованный укроп и взбил все в пасту.

Хлеб (чиабатту) нарезал на кусочки и обжарил на сливочном масле с одной стороны. Разложил на гренки сырно-рыбную массу на обжаренную сторону хлеба.

«Такие вещи нужно иногда делать. Потому что это возвращает нас в юность, в наш любимый Советский союз, — сказал Василий Емельяненко.

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