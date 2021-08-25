«Это очень вкусно!»: Емельяненко обжаривает баклажаны в крахмале для хруста и заливает остреньким соусом

Василий Емельяненко рассказал на авторском YouTube-проекте «Шеф-повар Василий Емельяненко», как приготовить простую и очень аппетитную закуску из баклажанов в китайском стиле. Овощи получаются хрустящими и ароматными, они подойдут к любому столу.

Баклажан очистить (можно не делать, но очищенный вкуснее и красивее), нарезать на удобные кусочки, чтобы можно было есть палочками. Положить в соленую воду на 15 минут (примерно 1 столовая ложка на полтора литра воды). Так овощи отдадут свою влагу, просолятся и потеряют горечь.

Пока баклажан вымачивается, можно приготовить соус. Перец чили нарубить, мелко нарезать имбирь, чеснок раздавить и тоже измельчить. Всех ингредиентов – примерно по столовой ложке.

Кусочки баклажана достать из воды и обвалять в кукурузном крахмале. Обжарить в большом количестве растительного масла. Баклажаны получатся с хрустящей румяной корочкой. Жарятся примерно минуты полторы. Из-за крахмала овощи не насыщаются маслом.

В другой сковороде приготовить соус. Немного вылить растительного масла. Положить имбирь, чеснок, перец, обжарить. Всыпать щепотку сахара, влить столовую ложку устричного соуса, 2 столовые ложки соевого соуса, половинку чайной ложки пасты из соевых бобов. Готовить вместе 3-4 минуты, не более. Влить немного крахмальной воды, а потом обычной, чтобы получилось небольшое количество соуса. Высыпать баклажаны, размешать, чуть притушить и выложить на тарелку. Подавать сразу же, пока баклажаны не потеряют своей хрусткости.

«Это очень вкусно! Уверяю вас, каждый, кто приготовит по этому рецепту, будет доволен», — сказал Василий Емельяненко.

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